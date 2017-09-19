«»Спартак"? Здесь все шито белыми нитками»

«Каррера в этой каше не разберется»



Бывший игрок и тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» проанализировал итоги десятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), объяснив причины ничьей красно-белых с «Тосно», оценив перспективы Александра Кокорина стать лучшим бомбардиром по окончании сезона, а также прокомментировав неожиданное поражение «Локомотива» от пермского «Амкара» на своем поле.

— «Спартак», играя в большинстве и ведя в счете 2:0, за пять минут упустил победу над «Тосно», пропустив на 86 и 90 минутах встречи. Что случилось с красно-белыми?



— Не секрет, что внутри команды не все в порядке. Уже не первый матч отдается в концовке — это было недавно и в Лиге чемпионов с «Марибором» (1:1). «Спартак» теряет концентрацию и просто бросает играть. То же самое произошло в матче против «Тосно»: ведя в счете против соперника, который в меньшинстве, красно-белые не то что встали и открылись, а просто перестали выполнять свои игровые действия. Это не ошибка одного футболиста, а нарушение игровой дисциплины, когда вся команда пребывает в непонятном состоянии и показывает непонятный футбол. Коллективы с хорошей атмосферой играют дисциплинированно от первой до последней минуты, даже если они физически устали. Например, в свой чемпионский сезон «Спартак» много матчей выиграл по 1:0. Забивая один мяч, красно-белые им дорожили и бились до конца, чтобы был результат. Сейчас они непонятно ради чего играют.



Даже победа, может быть, уже не самое главное в их голове. Нужно разобраться в психологии футболистов, а ошибки на поле — это уже второстепенно.



— Как же решить психологическую проблему «Спартака»?





— В этом должно разбираться руководство клуба во главе с президентом Леонидом Федуном , генеральным директором Сергеем Родионовым и советом директоров. Надо вызывать всех футболистов и начинать разбираться.

Главный тренер Массимо Каррера? Он же итальянец и по-русски говорит еле-еле — через переводчика. Он в этой каше не разберется.



В «Спартаке» собраны опытные игроки — особенно россияне, всем уже за 30 лет, так что тут детский сад разводить не надо. Даже в юношеских командах требуют очень жестко, а это профессиональные футболисты с хорошими контрактами.



Игрокам «Спартака» скоро самим завершать карьеру и начинать тренировать — а тут их надо воспитывать. Это чушь, глупость!



— Может быть, дело в том, что у Карреры конфликт с игроками?



— Этот конфликт явно есть! Не надо закрывать на это глаза и вешать лапшу на уши болельщикам. Тренер никогда не задаст игрокам вопрос «Хотите, чтобы я ушел?», если прошла только треть чемпионата, который они к тому же недавно выиграли. Здесь все шито белыми нитками.



— Санкт-петербургский «Зенит», разгромил дома «Уфу» (3:0). Можно сказать, что сине-бело-голубые окончательно пришли в себя после небольшого периода сухих ничьих, когда они не смогли забить «Ростову» и «Динамо»?



— Конечно. «Зенит» сейчас номер один, потому что, в отличии от своих конкурентов «Спартака» и ЦСКА, очень хорошо укрепился. Три аргентинца из состава вызываются в сборную своей страны на официальные матчи, и у них потенциал очень большой.



«Сине-бело-голубые» пополнились сильными молодыми футболистами, которые еще будут прогрессировать и расти. А вот их соперники пока закрывают дыры возрастными игроками — это временное решение проблемы.



«Зенит» долго будет лидером чемпионата России, если продолжит так работать.



— Александр Кокорин забил свой очередной мяч в этом сезоне, выйдя на чистое первое место в списке бомбардиров — на его счету теперь семь голов, а у его ближайшего преследователя Квинси Промеса — шесть. Александру по силам сохранить этот уровень игры и стать лучшим бомбардиром сезона?



— Если Кокорин будет так же выкладываться, то да, по силам. Ему очень помогла та конкуренция, в которую он попал в окружении сильных футболистов — они ведь тоже хотят себя проявить.



У Александра есть потенциал, и он начал добавлять, в отличии от Артема Дзюбы, который уже играет на своем максимальном уровне.



Да и возраст у Дзюбы солидный — ему почти 30. Так что мне кажется, что он уже находится на финишной прямой как нападающий. А вот у Кокорина потенциал огромный — здоровья много, функциональные возможности большие, и если хорошие исполнители будут сопровождать его в команде, то все будет хорошо. В принципе Александр ничего сверхъестественного не делает: вовремя открывается, бьет, забивает. Вот и вся игра атакующего футболиста плюс мотивация и борьба за каждый мяч.



Класса и мастерства у Кокорина мало — никто из европейских клубов его не приглашает. Он лучший бомбардир РФПЛ, а по нему даже не ведут работу.



Но сейчас у Александра есть шанс показать себя — в Лиге Европы, например. Возраст у него самый футбольный — 26 лет. Он уже не перспективный мальчик, а созревший мужчина, который понял, что футбольная жизнь скоро заканчивается и надо что-то показать.



— Дзюба уже второй раз подряд вышел в стартовом составе «Зенита»…



— Если Дзюба не будет валять дурака, то он может закрепиться в «Зените», но под него надо строить игру. Артем — игрок зависимый,



центральный нападающий таранного типа под два метра ростом: зацепиться, сбросить, подставить ногу — такая у него игра. Если Манчини сделает ставку на скоростных нападающих, Дзюбе будет нечего делать в составе.



— «Локомотив» неожиданно уступил «Амкару» у себя на поле (0:1), причем пропустил аж на первой минуте после великолепного удара Михаила Гащенкова. Почему за остальные 90 минут «железнодорожники» так и не смогли забить?



— Дело в том, что «Локомотив» показывает не очень хороший футбол. Честно говоря, по своему уровню игры он остался таким же, как в сезоне-2016/17, просто сейчас хуже выступают другие команды — «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», которые были тогда в лидерах. «Локо» же, может, чуть-чуть добавил в мотивации и благодаря этому попал в лидирующую группу.



Как только другие клубы приведут себя в порядок, «Локомотив» опустится на свое место. Его состав годится только для пятого-шестого места в РФПЛ.



В прошлом году «железнодорожники» этим же составом заняли восьмое место в чемпионате. Хорошо, Кубок России выиграли — попали в Лигу Европы. Это в основном возрастные ребята, которые уже достигли максимума своих возможностей и прыгнуть выше головы они не смогут. Иллюзий не стройте.



— Московский ЦСКА на своем поле достаточно спокойно переиграл «Ростов», забив ему два мяча, в то время как ни «Зенит», ни «Краснодар» не сумели распечатать ворота желто-синих. В чем секрет успеха армейцев?

