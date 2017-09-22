UEFA мешают законы Евросоюза



Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин , выступая перед делегатами конгресса, заявил, что организационная и финансовая составляющие мирового футбола нуждаются в реформировании. Господин Чеферин признал, что перекосы, накопившиеся в футболе, из-за которых богатые клубы становятся богаче, а бедные — беднее, достигли угрожающих масштабов. Но никаких действенных реформ, считает Александр Чеферин, не случится, пока европейские политики не дадут изменениям зеленый свет. Фактически господин Чеферин просит вывести футбол из-под действия законов Евросоюза , обеспечивающих свободу перемещения рабочей силы и противодействующих ограничениям конкуренции.



Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александр Чеферин выступил перед делегатами Конгресса UEFA с речью, которую можно считать программной. Он признал, что европейский футбол попал в непростое положение, вызванное тем, что он назвал «отсутствием баланса конкуренции». Речь о том, что за последние годы финансовый разрыв между большими и маленькими клубами настолько вырос, что у последних попросту нет шансов на то, чтобы добиваться серьезных успехов на европейском уровне. А попытка прежнего руководства UEFA выправить ситуацию через внедрение назад финансового fair play (FFP), суть которого сводится к тому, что команды должны тратить только то, что заработали, дала, похоже, обратный эффект. Ведь FFP никак не помешал топ-клубам наращивать доходы, а значит, быть более конкурентоспособными на трансферном рынке. А вот перед клубами второго эшелона выстроил барьер, препятствующий их переходу на более высокий уровень. Даже если есть кто-то готовый тратиться на создание суперклуба, как в свое время Роман Абрамович , который превратил «Челси», полвека не выигрывавший чемпионат Англии, из записного середняка в одного из лидеров европейского футбола.



«В результате деньги уходят из небольших лиг и от маленьких команд и просто перераспределяются в пользу грандов, — констатировал глава Испанской футбольной лиги Хавьер Тебас . — Это уже сказывается на игре, на качестве национальных турниров».

Ситуация усугубляется еще и тем, что FFP при желании довольно легко обходится. Ярким примером того, как можно обмануть систему, стала трансферная кампания ПСЖ, который минувшим летом заплатил за Неймара €222 млн, а кроме того, потратил, пусть и с отсрочкой на год, еще €180 млн на Килиана Мбаппе. Чтобы уклониться от санкций, парижане в случае с Неймаром представили дело так, будто бразилец сам выкупил у «Барселоны» свой трансфер, а Мбаппе просто взяли в аренду из «Монако», но при этом заранее согласовали стоимость его выкупа в следующем сезоне.





Действия ПСЖ вызвали возмущение не только в футбольных кругах, но и на высшем политическом уровне. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель в начале сентября назвала сумму, уплаченную за Неймара, «неприличной» и призвала футбольные власти изменить правила так, чтобы подобного больше не происходило. Александр Чеферин заявил, что «более чем» согласен с такого рода претензиями. «Но мы не можем сказать, что политики в Европе действительно помогают нам исправить ситуацию», — заметил глава UEFA. По его мнению, реформа футбольного хозяйства в Европе попросту невозможна без содействия Евросоюза и национальных правительств.

Среди мер, которые способны исправить ситуацию, господин Чеферин назвал потолок зарплат, налог на роскошь, ограничение заявок команд, реформу трансферной системы, создание органа, в постоянном режиме контролирующего финансовые потоки в футболе, ограничение размеров вознаграждения агентов, ограничения, касающиеся взятия игроков в аренду, запрет на владение трансфером игрока двумя и более клубами одновременно. Но ни одна из этих мер на данный момент попросту не может быть внедрена, поскольку все они так или иначе противоречат законам Евросоюза. В частности, тем, что предусматривают свободу перемещения рабочей силы внутри ЕС, и тем, что препятствуют ограничению конкуренции. Собственно, даже понятие «баланс конкуренции», достижение которого Александр Чеферин назвал приоритетом для UEFA, противоречит базовым европейским правилам.



«Мы изобретательны и нацелены на результат. Мы просто ждем, пока те, кто публично критикует сложившееся положение, зажгут зеленый свет перед реформами и дадут нам возможность реализовать задуманное», — сказал президент UEFA. Он добавил, что до сих пор Брюссель не выказывал особой готовности делать для футбола исключения из общих правил. «Например, ЕС считает идею внедрения потолка зарплат неприемлемой. Но я уверен, что скоро все изменится в лучшую сторону», — отметил Александр Чеферин, добавив, что есть признаки того, что Евросоюз может перейти к более гибкой политике.



Президенту UEFA остается надеяться на то, что неповоротливая обычно брюссельская бюрократия в этот раз будет более проворной и окажет ему поддержку. Без нее планы Александра Чеферина по реформированию важнейших аспектов футбольной деятельности, скорее всего, обречены на неудачу. Ведь те же весьма влиятельные топ-клубы будут делать все, чтобы сохранить сложившееся положение, угрожая в противном случае создать взамен Лиги чемпионов собственный, неподконтрольный UEFA турнир. Угрозы такого рода высказываются регулярно, и, судя по тому, что уже со следующего сезона четыре крупнейшие лиги Европы получат значительные преференции (Англия, Испания, Германия и Италия смогут заявлять по четыре команды сразу в групповую стадию Лиги чемпионов), в UEFA, по крайней мере при прежнем руководстве, не склонны были их недооценивать. Но отступать Александру Чеферину, в общем, некуда. Фактически на кону стоит его будущее как президента UEFA. Ведь как бы ни были влиятельны богатые команды, на выборах, которые состоятся в 2019 году, голосовать будут не они, а руководители 55 национальных федераций, то есть преимущественно как раз выразители интересов команд второго и третьего эшелонов.

