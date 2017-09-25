Победить футбольных хулиганов помогут «передвижные крепости»

Daily Star: «передвижные крепости» помогут российской полиции в борьбе с футбольными хулиганами

Как пишет Daily Star , в преддверии ЧМ-2018 по футболу российские власти дали добро на «максимально» активную борьбу с футбольными хулиганами. Ради этой цели президент России Владимир Путин даже одобрил развёртывание «передвижных мини-крепостей», созданных для разгона уличных беспорядков, говорится в статье.

Владимир Путин дал зелёный свет на использование «максимума сил» в борьбе против футбольных хулиганов, чтобы избежать в России беспорядков наподобие тех, что были устроены фанатами в Марселе в прошлом году, пишет Daily Star.

В статье говорится, что ради этой цели президент России одобрил развёртывание огромных, «наводящих ужас» машин «Щит», которые были созданы для разгона уличных беспорядков. По задумке эта «бронированная» техника должна действовать как мини-крепость: защищать полицейских с помощью «передвижной» стены и разгонять участников беспорядков с помощью водомётов.

Спецмашина "Щит" снабжена защищенной кабиной, водометом и стальным щитом

«Многофункциональные системы защиты и прочая полицейская техника разрабатываются сегодня во многих странах мира, — заявил гендиректор концерна «Калашников» Алексей Криворучко . — Поиск актуальных решений и работа в новых сегментах позволила нам создать данную платформу. Помимо комплекса «Щит», мы также работаем над тем, чтобы представить на рынке новые конструкторские решения для колёсной бронетехники как для внутреннего рынка, так и для поставок на экспорт».

Как отмечается в статье, до следующего года применять эту технику, по всей видимости, не будут. Однако за английскими фанатами футбольных клубов « Манчестер Юнайтед » и «Ливерпуль», которые едут в Москву на матчи с ЦСКА и «Спартаком» соответственно, будет внимательно следить российская полиция , любящая прибегать к жёстким мерам.

Эксперт по футбольным хулиганам доктор Джефф Пирсон прокомментировал ситуацию следующим образом: «Российская полиция использует очень традиционный подход, а именно занимается демонстрацией силы. Они будут стоять в стороне от толпы, но если увидят проблемы, то воспользуются преимуществом в силе, чтобы разрядить ситуацию. Однако это не помогает сократить или предотвратить беспорядки».

Российская полиция, как напоминает Daily Star, начала прибегать к более жёстким приёмам, поскольку футбольные хулиганы в стране становились всё более агрессивными. А широкую известность российские ультрас приобрели после того, как они во время чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции совершили ожесточённое нападение на английских фанатов.

«Толпы российских дикарей атаковали фанатов сборной Англии ещё до того, как команды обеих стран сошлись на футбольном поле. В результате этой ужасной оргии насилия десяткам английских болельщиков пришлось срочно обращаться в больницу», — отмечает издание.

Но, к удивлению, из-за этих беспорядков УЕФА пригрозила исключить из числа участников Евро-2016 не только Россию, но и Англию. Этот всплеск насилия французские власти посчитали настолько серьёзным, что был введён запрет на продажу алкоголя около стадионов.

Эксперт Джефф Пирсон уверен, что в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу 2018 года в России местная полиция примет дополнительные меры, чтобы не позволить хулиганам нападать на фанатов из других стран.

«Конечно же, нет никаких гарантий, что всем, кто представляет угрозу, помешают применять насилие. Но, по-моему, уровень насилия, который мы наблюдали в Марселе, маловероятен», — отметил Пирсон.