Депутаты предложили создать независимые спортивные лиги

В Госдуме могут принять закон, позволяющий спортивным лигам не подчиняться международным федерациям

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев с группой депутатов вносит в Государственную Думу РФ законопроект о создании независимых профессиональных спортивных лиг.

В соответствии с проектом закона Дегтярева, предлагается внести изменения в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". Законопроектом предусматривается введение нового типа профессиональных спортивных лиг — независимых профессиональных спортивных лиг (НПСЛ).

Целью проекта закона Дегтярева является изменение текущего законодательства для предоставления независимым профессиональным спортивным лигам возможности повышать свою коммерческую привлекательность и, как следствие, снижать зависимость, как от государственного финансирования, так и влияния международных спортивных федераций. В рамках законопроекта предусматривается создание условий для роста доли коммерческих доходов независимых профессиональных спортивных лиг, в том числе за счет возможности утверждать регламенты соревнований без дополнительных ограничений и обеспечивать участие в соревнованиях, проводимых НПСЛ.

В случае принятия соответствующего закона на независимые лиги не будут распространяться требования, нормы и регламенты международной федерации. Соответственно НПСЛ сможет руководствоваться в своей деятельности исключительно своими регламентами, в том числе устанавливать обязательные условия к контрактам между игроками и клубами, включая компенсацию за расторжение контракта.