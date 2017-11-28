СМИ рассказали, что происходило на матче «Спартака» с «Зенитом»

Полиция вместо стюардов: как прошел матч «Спартак» «Зенит» для болельщиков

Московский «Спартак» взял верх над петербургским «Зенитом», победив в центральном матче 18-го тура РФПЛ со счетом 3:1, но не только результат игры и качественный футбол были в этот вечер в центре внимания. «Газета.Ru» рассказывает о встрече на стадионе «Открытие Арена» и о том, что происходило на трибунах.

27 ноября московский «Спартак» на своем поле принимал петербургский «Зенит» в рамках 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Перед красно-белыми стояла задача не только набрать три очка и подняться по турнирной таблице, но и взять реванш за обидное поражение от команды Роберто Манчини в первом круге.

Болельщики обеих команд начали приходить на стадион за два часа до начала матча. Громкая вывеска, огромный ажиотаж, накал — все это должно было присутствовать у каждого человека, собравшегося на стадион «Открытие Арена» в минувший понедельник.

Однако первые мысли у зрителей возникли вовсе не о футбольном празднике, а об особо опасном мероприятии. По всей территории стадиона расположилось небывалое количество полиции.

В зоне турникетов, где сканируются билеты, стюардов, которые работают здесь на каждом матче, заменили полицейские. Это вызвало удивление как у болельщиков, так и у представителей СМИ. К примеру, на матчах Лиги чемпионов, относящихся к повышенной категории риска, полиция осмотром болельщиков не занимается, а только лишь регулирует движение. В понедельник же все было совершенно иначе, что внесло определенный дискомфорт зрителям. Их, кстати, на матче «Спартак» — «Зенит» собралось немало — 41141 человек, хороший показатель для вечера буднего дня в минусовую погоду.

Одна из болельщиц призналась корреспонденту «Газеты.Ru», что так тщательно и долго на входе ее не досматривали давно.

«Приказали расстегнуть все: и куртку, и кофту, и шарф с шапкой снять. Обыскали полностью. Разве что в трусы не залезли. При этом сотрудница правоохранительных органов совсем не торопилась. А на улице не так уж и жарко, пять градусов мороза все-таки», — сказала она.

После подобного невольно вспоминаются многочисленные жалобы болельщиков (и болельщиц особенно) различных российских клубов, которые приезжали на гостевой матч с казанским «Рубином» , тогда еще игравшим на стадионе «Центральный». Людей заставляли не только раздеваться, но и снимать обувь на улице — в декабре.

Однако не все так грустно: после прохода турникетов зрители мгновенно переключали свое внимание от сотрудников правоохранительных органов к предстоящему матчу. Многие болельщики ждали прибытия клубных автобусов, чтобы поприветствовать команды. И если красно-белых встречали аплодисментами и подбадривающими кричалками…

… то команде гостей устроили особый прием. Особенно нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, ранее выступавшему за красно-белых.

Форвард сине-бело-голубых уже, наверное, привык к подобному вниманию со стороны фанатов московской команды, хотя и позитивным настроением перед игрой он вряд ли от этого заряжается.

Центральный матч тура, принципиальные соперники, борьба за призовые места в турнирной таблице: все это создавало предвкушение ярких красок не только на футбольном поле, но и на трибунах. И если игра была действительно зажигательной, то огонь на трибунах присутствовал лишь от зажженных файеров.

Болельщики «Спартака» подготовили небольшой перфоманс, приуроченный к 16-летию одной из известных фанатских группировок красно-белых «Авангард». Кроме этого, поклонники московской команды поблагодарили защитника Георгия Джикию , который 20 ноября подписал с клубом новый контракт.

Уже на 15-й минуте матча «Спартак» забил, однако гол Луиса Адриано был не засчитан — нападающий находился в офсайде. Радостные эмоции на трибуне, где располагались активные болельщики москвичей, мгновенно сменились на агрессию, направленную в адрес судейской бригады.

Именно главный арбитр матча Виталий Мешков стал одной из ключевых фигур поединка. Любые решения, принятые им в пользу «Зенита», подвергались оглушительному свисту, а сам Мешков — оскорблениям со стороны фанатов «Спартака».

Их можно понять: шесть желтых карточек показал арбитр из Дмитрова игрокам красно-белых и всего две — зенитовцам. Заслуженно или нет — решать судейским экспертам, но некоторые эпизоды действительно вызывали вопросы. Например, момент со столкновением игрока петербургского клуба Эмилиано Ригони, уже сидевшегона «горчичнике», и защитника «Спартака» Дмитрия Комбарова мог закончиться для первого досрочным уходом с поля, однако Мешков решил иначе.

Сами футболисты обеих команд отказались как-либо комментировать судейство, в отличие от зрителей, которые и во время матча, и после него обсуждают не результативный футбол, а иные вещи. Для поклонников «Спартака» облегчением в этом плане служит то, что московская команда победила. Можно смело предположить, что в случае иного результата тема судейства обсуждалась бы долго и громко.

Впрочем, «Спартак» своего добился: обыграл на своем поле «Зенит» со счетом 3:1, взял реванш, а вместе с ними и важные три очка. И если «Локомотив» в чемпионской гонке потихоньку отрывается вперед, то борьба за призовые места только начинается.