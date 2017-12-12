Когда Россия достигла «дна» унижения

Это не более чем унижение, которое чувствует заносчивый подросток, получивший пощечину. Однако несмотря на первоначальное замешательство, она не заставит хулигана пересмотреть своё поведение, так что в итоге он получит пощечину и плевок перед лицом всего мира. И даже тогда он будет лишь браниться и оправдывать свои поступки.

Именно так обстоит дело в отношениях между «российским хулиганом» и Международным олимпийским комитетом, который во вторник 5 декабря объявил о своем решении не допускать российскую команду к участию в предстоящих Зимних играх в Южной Корее. Российские спортсмены смогут участвовать в Играх, но без российского флага и гимна. Также запрещено иметь надпись «Россия» на спортивной одежде и инвентаре. Разрешается участие только тех спортсменов, которые никогда не употребляли допинг и не находятся в «списке подозреваемых», сформированном Международным антидопинговым агентством по итогам их расследований за последние годы.

Расследования свидетельствуют о том, что российские чиновники и разведывательные службы принимали участие в разработке и реализации допинговой программы, которая помогла российским спортсменам одержать победу на играх в Сочи в 2014 году. В результате этих расследований 11 спортсменов-победителей из России, принимавших участие в играх в Сочи, лишились своих медалей, а Россия — первого места в зачете по количеству медалей, опустившись на третье место.

В результате Олимпийский комитет принял решение ввести санкции в отношении российской спортивной команды из-за официальной программы допинга, которая действовала в течение многих лет. Таким образом, Россия стала первой страной в истории мирового спорта, участие которой в олимпиаде отменено из-за допинга. Санкции коснулись Олимпийского комитета России, членство которого в Международном олимпийском комитете было приостановлено, а также всех российских чиновников в области физического воспитания и спорта. Заместитель премьер-министра России Виталий Мутко и бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорный были официально отстранены от участия в олимпийском движении на всю жизнь. Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков также был исключён из состава МОК, а Дмитрий Черниченко, председатель Оргкомитета Зимних игр в Сочи в 2014 году, был исключён из Координационного комитета Олимпийских игр в Пекине, которые состоятся в 2022 году. Кроме того, Международный олимпийский комитет обязал Россию выплатить 15 миллионов долларов для покрытия расходов на расследования. Эта сумма будет передана независимому комитету по расследованию, занимавшуюся расследованием случаев употребления допинга.

Российские официальные лица утверждают, что были удивлены такому решению, и не ожидали, что Россия будет так «унижена», как сообщает сайт Info Resist, и «получит пощечину», как пишет кремлевская газета «Взгляд» . Введённые санкции вызвали широкомасштабную дискуссию между официальными лицами, а также на всех медиа-сайтах. Главный вопрос сводится к следующему: должны ли российские спортсмены участвовать в предстоящих играх под нейтральным флагом или им следует воздержаться от этого? Сначала российский президент поспешил заявить, что выступает против того, чтобы спортсмены выступали под нейтральным флагом, но вскоре изменил своё мнение, сказав, что видит необходимость в участии российских спортсменов в играх, чтобы они не лишались своего шанса. Большинство политиков и журналистов считают, что каждый спортсмен должен сам принять решение касательно участия в предстоящей олимпиаде, чтобы избежать повторения опыта 1984 года, когда советские власти призвали спортсменов бойкотировать Олимпийские игры в Лос-Анджелесе по политическим причинам. Однако, популистский российский политик Владимир Жириновский все еще настаивает на том, что участие российских спортсменов в играх является предательством не меньшим, чем коллаборация с немцами во время Второй мировой войны.

Возможно, наиболее показательным примером поведения «российского хулигана» в ответ на пощечину является то, что написала кремлевская газета «Взгляд» по этому поводу. Так, издание считает, что санкции Международного олимпийского комитета против России — это несправедливость определённого уровня. Нападение Гитлера на Советский Союз также является несправедливостью, но гораздо более высокого уровня. То, что сделал Международный олимпийский комитет, произошло также в контексте несправедливости, а вызванные у российского народа чувства отчаяния и стыда лишены смысла.

Cartoon of the day: https://t.co/QiL9feIRoI pic.twitter.com/Sr1pe5nPGK

— Sunil aka Sunny Bond (@sunny4u007) 9 декабря 2017 г.

​Я думала, русским запретили участвовать. Нет, русские — хакеры!

По мнению газеты, раздражение россиян, их гнев и заявления по поводу действий Международного олимпийского комитета показывают тем, кто «хотел унизить Россию», что им удалось достичь своих целей. То, что было сделано, показывает, что Россия защищала своих спортсменов, которые не были достойны такого доверия, поскольку оказались мошенниками. Как следствие, нет никакой причины для всей этой печали по поводу «пощечины» и оскорбления, нанесённого всей стране. Это не повод для всей горечи, которая наблюдается в стране. На самом деле все это не что иное, как символический процесс, разумеется, важный, но он лишь косвенно затрагивает Россию и ее граждан. Предположим, что российские спортсмены не поехали в Южную Корею, или наоборот, поехали и приняли участие в играх под нейтральным флагом, что изменилось бы в тех «областях, которые действительно жизненно важны для нашего будущего? Ничего кардинальным образом не изменится» — пишет газета.

Олимпиада — это не интеллектуальное соревнование, и не технологическая гонка, это всего на всего спорт. Поведение Международного олимпийского комитета по отношению к России, конечно, разочаровывает, но «считать себя нравственно пострадавшим в результате совершенной подлости — это значит принимать правила игры, навязываемые устроителями некоего действия, которое должно выглядеть как марш позора для России», пишет «Взгляд».

Перед Россией стоят великие задачи, часть из которых она решила. Так, в Сирии ей удалось «сломить механизм гегемонии США и их союзников, взявших себе за правило разрушать целые страны». У России нет времени для плача по поводу оскорблений и предстоящих игр, и россияне должны гордиться тем, что другие действовали против них с такой жестокостью и несправедливостью, потому что это означает только одно: «в неуемном желании уязвить Россию они отбросили всякие приличия, поскольку речь идет уже о начале военных действий на всех фронтах, и они пошли в наступление против того, кого считают главным своим врагом». Поэтому Россия должна сконцентрировать свои усилия на настоящем, потому что на футбольном поле или в хоккее нет ничего, что бы угрожало жизненно важным интересам страны.

То, что пишет российская газета в оправдание полученной Россией пощёчине и унижению от Международного олимпийского комитета, дает нам некое представление о логике хулигана, которого оскорбляют у всех на глазах, но не полное. То, что показывает российское телевидение по этому поводу, транслируется круглосуточно и в данной связи логика кремлевской газеты представляется очень даже рациональной.