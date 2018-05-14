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Утро понедельника: майские активности и умные гаджеты
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Утро понедельника: майские активности и умные гаджеты 

Чемпионат.com 14 мая 2018
Фото: istockphoto.com
В нашем еженедельном дайджесте мы собрали предстоящие спортивные события и тренды, среди который Московский полумарафон и тренировки на открытом воздухе, а также рассказываем о новых гаджетах, помогающих следить за здоровьем.

Город бежит: прими участие в забеге от «Чемпионата» и World Class

2 июня читатели «Чемпионата» и клиенты World Class соберутся вместе, чтобы выйти на старт забега «На одном дыхании». В этом году полумарафон приурочен к 25-летию клуба и состоится в рамках XVIII игр World Class им. Дмитрия Жирнова. Полумарафон, 10 км или первый километр вместе с малышом? Решаете вы! Всё, что вам нужно, это пара удобных кроссовок, приятная компания и любимый плейлист в наушниках.
Подробная информация и регистрация
Московский полумарафон
20 мая состоится одно из ключевых беговых событий — московский полумарафон (21,1 км). Участники мероприятия смогут насладиться столичными видами и пробежать мимо Кремля, Собора Василия Блаженного, Храма Христа Спасителя и других достопримечательностей. Зарегистрироваться онлайн уже нельзя, однако ещё есть возможность присоединиться к забегу. Дополнительная запись будет организована во время работы Спортивной выставки 18 и 19 мая.
Подробная информация и регистрация

До старта осталась ровно неделя!🎯 Мощный состав элиты на Московский полумарафон! На предстоящем Московском полумарафоне соберётся самый сильный состав за всю историю забега. 20 мая в столице побегут победители и призёры российских и международных соревнований. Первыми представляем мужчин: ⏩Степан Киселёв @stepan_kiselev_run. Личный рекорд — 1:02:57. Обладатель лучшего результата сезона на полумарафоне в России. Серебряный призёр Чемпионата России по марафону 2018; ⏩Алексей Реунков @alexey_reunkov Личный рекорд — 1:03:00. Бронзовый призёр Чемпионата Европы по марафону 2014. Действующий чемпион России по марафону; ⏩Ринас Ахмадеев @rinasfirst Личный рекорд — 1:03:25. Бронзовый призёр Всемирной летней Универсиады 2015 на дистанции 10 000 метров. Действующий чемпион России на полумарафоне; ⏩ Фёдор Шутов @fedor_shutov Личный рекорд — 1:03:27. Двукратный призёр Абсолют Московского Марафона. Победитель Чемпионатов России по марафону и полумарафону в 2016 году; ⏩ Дмитрий Сафронов @safronovdmitri Личный рекорд — 1:04:04. Бронзовый призёр Чемпионата Европы по марафону 2010. Серебряный призёр Чемпионата России по марафону 2015; ⏩ Искандер Ядгаров @i.yadgarov Личный рекорд — 1:04:10. Действующий победитель Московского полумарафона. Трёхкратный призёр Абсолют Московского Марафона на дистанции 10 км. #московскийполумарафон

Публикация от  Спортивный Клуб Марфы Троевой (@sulussport)

Бежим в поддержку Сборной

Компания Run World Run и Российский футбольный союз представляют: за два дня до старта самого грандиозного спортивного события мира — FIFA World Cup 2018 — 11 июня 2018 года на берегу Строгинской поймы в Москве пройдет уникальный забег в поддержку сборной России на чемпионате мира по футболу 2018.
Подробная информация и регистрация

Забег, который нельзя пропустить! Компания Run World Run и Российский футбольный союз представляют: за два дня до старта самого грандиозного спортивного события мира — FIFA World Cup 2018 — 11 июня 2018 года на берегу Строгинской поймы в Москве пройдет уникальный забег в поддержку сборной России на чемпионате мира по футболу 2018!☇☇☇ Масштабный пятитысячный забег пройдет при генеральном партнерстве Dirol и Black Star Sport. Все участники получат фирменную футболку от Dirol, подарки от партнеров, а также яркие силиконовые браслеты, обладатели которых после финиша смогут пройти на стадион «Янтарь», где для участников выступит музыкант и рэп-исполнитель, артист лейбла Black star Скруджи! @scroodgee_official 👌 Регистрация на runworldrun.ru! #бег #забег #run #бегузароссию

Публикация от  Run World Run (@run_world_run)

Тренировки в парках от Reebok

Команда Reebok открывает сезон тренировок на открытом воздухе. В Москве занятия будут проходить на трёх площадках: в Нескучном саду, Парке Победы и в городском пространстве «Хлебзавод». У вас есть возможность регулярно посещать групповые тренировки вне зависимости от вашего уровня подготовки. Нужно просто выбрать из перечня занятия, которые подойдут именно вам. Так, Reebok будет проводить занятия по йоге, единоборствам, а также беговые и силовые тренировки.
Подробная информация и запись

Новый сезон «Тренировок в Парках» от Reebok открыт! Первоклассные тренеры, разнообразные программы, море энергии и позитивного настроения — и все это на свежем воздухе! Доступные площадки в Москве: •Парк Победы •Нескучный Сад •Площадка на Хлебзаводе №9, которая начнет свою работу с 19 мая. Вход свободный Подробности и запись на сайте www.reebokinparks.com #reebokinparks #тренировкивпарках #жизньвдвижении #станьчеловеком

Публикация от  Reebok Russia (@reebok_russia)

Женский фитнес

В рамках спортивного фестиваля Reebok «Стань человеком» специально для женщин будет организована зона для фитнеса, где они смогут не только улучшить свою физическую форму, но и отлично провести время в компании известных блогеров и своих единомышленников. 26 и 27 мая в Женской зоне фестиваля состоятся танцевальные тренировки, занятия по йоге, единоборствам, растяжке. Также для прекрасной половины будет предоставлен доступ к фотозоне и уголку для бьюти-процедур.
Подробная информация и регистрация

Преображайся вместе с наступлением весны: яркие легинсы в сочетании с пастельными тонами кроссовок, броские цвета с контрастными деталями и многое другое. Твоя экипировка — твой выбор. Хочешь показать свой стиль и погрузиться в мир фитнеса с известными блогерами? Тогда ждем тебя 26-27 мая в Женской Зоне фитнес-фестиваля Reebok. Стань Человеком! Регистрация доступна на станьчеловеком.рф/Wfitness #ReebokRussia #СтаньЧеловеком #ЖизньВДвижении

Публикация от  Reebok Russia (@reebok_russia)

Спортивные новинки

Экологичные кроссовки

Adidas представляет беговые кроссовки модели UltraBoost Parley, частично сделанные из переработанного океанского пластика. Переработанные материалы были использованы в верхней части обуви. Подошва обеспечивает высокий уровень амортизации и надёжное сцепление даже с влажной поверхностью.

Оптический пульсометр на плечо

Датчик частоты сердечного ритма Polar OH1 создан для людей, ведущих активный образ жизни. Высокочувствительный датчик отслеживает сердечный ритм и передаёт данные на ваш смартфон. За счёт того что ремешок регулируется, пульсометр можно носить как на запястье, так и на верхней части руки. Устройство водонепроницаемо и позволяет погружаться под воду на глубину до 30 метров.
Подробная информация

Весы, анализирующие состав тела

Электронные весы MGB определяют не только вес тела, но и множество других параметров. Помимо оценки жировой массы в организме весы способны определять мышечную массу, минеральный состав костей. Все данные устройство может передавать на ваш смартфон, чтобы вам было легче отслеживать изменения в организме.
Важно: использование гаджета противопоказано беременным женщинам и людям с кардиостимулятором.

Контроль полученных и потраченных калорий

Браслет Healbe Gobe2 автоматически подсчитывает количество калорий, которые вы потребляете и расходуете в течение дня, а также измеряет количество шагов, следит за сердечным ритмом, уровнем гидратации, качеством сна и даже уровнем стресса. Это устройство поможет вам быстрее достигнуть поставленных целей и просто следить за своим здоровьем.
Подробная информация
Заниматься спортом становится всё проще. Есть только одна вещь, которую невозможно купить, — желание достигать новых вершин.
Чемпионат.com: последние новости
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