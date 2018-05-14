Утро понедельника: майские активности и умные гаджеты 

Город бежит: прими участие в забеге от «Чемпионата» и World Class
До старта осталась ровно неделя!🎯 Мощный состав элиты на Московский полумарафон! На предстоящем Московском полумарафоне соберётся самый сильный состав за всю историю забега. 20 мая в столице побегут победители и призёры российских и международных соревнований. Первыми представляем мужчин: ⏩Степан Киселёв @stepan_kiselev_run. Личный рекорд — 1:02:57. Обладатель лучшего результата сезона на полумарафоне в России. Серебряный призёр Чемпионата России по марафону 2018; ⏩Алексей Реунков @alexey_reunkov Личный рекорд — 1:03:00. Бронзовый призёр Чемпионата Европы по марафону 2014. Действующий чемпион России по марафону; ⏩Ринас Ахмадеев @rinasfirst Личный рекорд — 1:03:25. Бронзовый призёр Всемирной летней Универсиады 2015 на дистанции 10 000 метров. Действующий чемпион России на полумарафоне; ⏩ Фёдор Шутов @fedor_shutov Личный рекорд — 1:03:27. Двукратный призёр Абсолют Московского Марафона. Победитель Чемпионатов России по марафону и полумарафону в 2016 году; ⏩ Дмитрий Сафронов @safronovdmitri Личный рекорд — 1:04:04. Бронзовый призёр Чемпионата Европы по марафону 2010. Серебряный призёр Чемпионата России по марафону 2015; ⏩ Искандер Ядгаров @i.yadgarov Личный рекорд — 1:04:10. Действующий победитель Московского полумарафона. Трёхкратный призёр Абсолют Московского Марафона на дистанции 10 км. #московскийполумарафон
Бежим в поддержку Сборной
Забег, который нельзя пропустить! Компания Run World Run и Российский футбольный союз представляют: за два дня до старта самого грандиозного спортивного события мира — FIFA World Cup 2018 — 11 июня 2018 года на берегу Строгинской поймы в Москве пройдет уникальный забег в поддержку сборной России на чемпионате мира по футболу 2018!☇☇☇ Масштабный пятитысячный забег пройдет при генеральном партнерстве Dirol и Black Star Sport. Все участники получат фирменную футболку от Dirol, подарки от партнеров, а также яркие силиконовые браслеты, обладатели которых после финиша смогут пройти на стадион «Янтарь», где для участников выступит музыкант и рэп-исполнитель, артист лейбла Black star Скруджи! @scroodgee_official 👌 Регистрация на runworldrun.ru! #бег #забег #run #бегузароссию
Тренировки в парках от Reebok
Новый сезон «Тренировок в Парках» от Reebok открыт! Первоклассные тренеры, разнообразные программы, море энергии и позитивного настроения — и все это на свежем воздухе! Доступные площадки в Москве: •Парк Победы •Нескучный Сад •Площадка на Хлебзаводе №9, которая начнет свою работу с 19 мая. Вход свободный Подробности и запись на сайте www.reebokinparks.com #reebokinparks #тренировкивпарках #жизньвдвижении #станьчеловеком
Женский фитнес
Преображайся вместе с наступлением весны: яркие легинсы в сочетании с пастельными тонами кроссовок, броские цвета с контрастными деталями и многое другое. Твоя экипировка — твой выбор. Хочешь показать свой стиль и погрузиться в мир фитнеса с известными блогерами? Тогда ждем тебя 26-27 мая в Женской Зоне фитнес-фестиваля Reebok. Стань Человеком! Регистрация доступна на станьчеловеком.рф/Wfitness #ReebokRussia #СтаньЧеловеком #ЖизньВДвижении