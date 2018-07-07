«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение

Как Москва переживала поражение сборной

Поражение российской футбольной сборной в четвертьфинале ЧМ ничуть не подорвало позитивного настроя преданных фанатов. Центральные улицы столицы продолжали ликовать и радоваться достойному выходу россиян из схватки. Во время матча Россия — Хорватия корреспонденты «Газеты.Ru» побывали в самых популярных среди болельщиков местах.

Уже за три часа до начала четвертьфинального матча с участием сборной России в фуд-корте на Никольской улице воцаряется накаленная атмосфера: предусмотрительные болельщики приезжают сюда заранее, чтобы занять места перед экранами. У всех на лицах наклейки и рисунки флагов, на плечи накинуты футбольные шарфы, в руках — флажки, в глазах — надежда.

«Это самое классное место, чтобы болеть! Нигде больше не найдется такого количества людей, действительно болеющих футболом. Разве что в фан-зоне, но тут зато можно уютно посидеть. Все стоят и сидят за столами бок о бок, не отрывая глаз от экранов, и верят в победу сборной. Потрясающая атмосфера!» — делится своими эмоциями соседка по столику.

Первым из политиков на Никольскую, успевшую стать неофициальной фан-зоной, прибывает мэр Москвы Сергей Собянин . Уже за два часа до матча Россия — Хорватия мэр появляется на главной фанатской улице.

До матча остается чуть менее часа, а на главной улице чемпионата мира по футболу троекратное «Россия!» звучит так часто, что кажется, будто оно еще несколько дней будет эхом раздаваться в голове. Бары в центре города даже в случае проигрыша явно не останутся в минусе: посетителей столько, что они уже не вмещаются внутри, половина из них сидит на веранде за столиками, и все болельщики как один смотрят в прозрачные окна, через которые видно плазмы с трансляцией.

Большинство фанатов настроены благожелательно, однако не обходится и без борьбы за стулья — не успевшие урвать удачные места с боем идут отбирать их у тех, кто хоть на секунду ослабил хватку. «Молодой человек, там нет места», — кричит в ухо корреспонденту «Газеты.Ru» женщина в красном и отталкивает его от точки назначения. Из людей постепенно начинает образовываться второй этаж — стоячие болельщики одной ногой держатся за стул, а второй стараются не задеть наполненные до краев бокалы своих друзей.

Ради такого зрелищного матча не грех и от работы отвлечься. Это быстро осознали дворники и водители в униформе ядовитого цвета, стоявшие на Театральной площади рядом с припаркованными ярко-оранжевыми поливальными машинами. Все они напряженно смотрят на экран планшета, который держит перед собой одна из работниц.

30 минут первого тайма. У ворот двух команд мяч бывает довольно редко. Люди группами тянутся к бару, чтобы зарядиться на предстоящие острые моменты. И такой момент все-таки происходит — Россия первая забивает гол Хорватии. Ультразвуковая волна мгновенно поражает слух присутствующих и не затихает на протяжении пяти минут. Еще 10 минут уходит на то, чтобы все успели опубликовать счастливый момент в своих инстагамах. Связь работает с перебоями, приходится смиренно ждать.

Игроки мешаются друг у друга в ногах, падают на мяч. «Это нормально вообще, разве так можно?!», — задается вопросом девушка в черной кепке. Рядом звучит продолжительный гудок из дудки, который как бы говорит: «ребята знают, что они делают».

Во время перерыва за спиной у корреспондентов кто-то выкрикивает: «А я за хорватов!» За этим следует незамедлительный ответ из толпы: «Ты бессмертный, что ли?»

В метро во время матча почти никого нет. Редкие пассажиры сидят, опустив голову: под землей отлично ловит WI-FI и можно следить за игрой в прямом эфире. Часть зрителей смотрит на игру через экраны телевизоров, которые есть во всех вагонах нового типа. Когда хорваты забивают нам второй гол, в вагон заходят новые пассажиры –— семейная пара. Мужчина говорит: «О! Наши уже пропустили, пока мы с тобой пересаживались» «Чудес не бывает, закончилась наша халява», –— равнодушно отвечает ему женщина, попутно печатая сообщение в телефоне. Но за игрой все-таки поглядывает и перед выходом на своей станции даже успевает пожалеть хорватского вратаря, у которого второй раз за тайм схватывает мышцу, и он корчится от боли на траве.

Когда единственное, что остается, — это надежда, вдруг происходит чудо. Уже выбивающийся из сил Марио Фернандес сравнивает счет. Тут же по вагону разносится радостное «два-два, два-два, ура!» Настроение у пассажиров заметно повышается, все улыбаются друг другу. Один молодой парень придвигается ближе к пассажиру, у которого на телефоне можно посмотреть повтор гола.

На еще один мяч в ворота хорватской сборной в добавочное время ни сил, ни времени российским футболистам не хватило. Серия пенальти. Воздуха в помещениях остается все меньше. Болельщики на Никольской кричат «Акинфеев!» и «Хорватия, домой!», размахивают флагами, передают новости стоящим сзади фанатам, которые уже ничего не видят из-за спин других людей и знают о ходе игры только со слов товарищей.

Каждый раз, когда очередной футболист подходит к воротам, все присутствующие задерживают дыхание. Последняя надежда — финальный мяч.

Некоторые в страхе отворачиваются от экранов. Нога Акинфеева в этот раз не спасает. Россия проигрывает этот этап. Никольская заметно затихает.

Болельщики с непонятным выражением лица — сочетанием грусти и удовлетворения от того, что эта напряженная игра закончилась — обсуждают последние два часа, проведенные со сборной России. Все разочаровано вздыхают и, не допив пиво, на удивление быстро начинают расходиться. Один фанат пробует запеть «Seven Nation Army», но ему уже никто не подпевает, и он замолкает. «Ааа, все расстроились уже!» –— протягивает он и тоже уходит.

После прошлого матча в центре было так много болельщиков, что некоторые из них выходили на проезжую часть. В этот раз центр решили заблаговременно перекрыть: пешеходы могли спокойно пройти по Моховой, Охотному ряду, Варварке, Ильинке и другим улицам.

Уборщики тоже отрываются от планшета, расходятся и принимаются за работу –— надо быстро убрать Театральную площадь от пластиковых стаканчиков, салфеток и бутылок, чтобы завтра центр Москвы снова стал ухоженным и красивым.

И все же поражение в матче не лишает российских болельщиков их боевого настроя. Грустных людей на улицах на удивление немного. Никто не забывает о том, что наша сборная не только прошла в четвертьфинал, но и оказала достойное сопротивление одной из сильнейших команд мундиаля. Фанат с повязанным на шее триколором энергично пересказывает по телефону свои впечатления. «Колян, я тебе говорю, гол в овертайме –— это было просто феерично!» –— говорит болельщик и добавляет: «Не, я как бы расстроился, но не очень. Так-то наши молодцы».

Чем больше времени проходит после матча, тем меньше расстроенных болельщиков попадается на улице. Весь Кузнецкий мост и площадка перед ЦУМом забиты фанатами в самых немыслимых нарядах и с кокошниками на голове –— после знаменитых трех болельщиков в предыдущем матче этот головной убор стал особенно популярным у наших фанатов.

Прохожих в этот вечер развлекают уличные музыканты. Обнявшись, болельщики горланят: «Какой ты нафиг танкист», «Группу крови» и «Батарейку». У последней даже появилась своя интерпретация в связи с матчем. «Ой-ой-ой, у нашей сборной села батарейка», — раздается нестройный хор голосов около метро, однако даже такой невеселый текст звучит довольно задорно. Одной из самых популярных композиций в этот день является и национальный гимн. Его в центре столицы подпевают под странную аранжировку в стиле регги. Уже совсем не расстроенные, москвичи и туристы вместе кричат, что «Россия — чемпион!»

Даже очень обидный промах в серии пенальти одного из игроков российской сборной стал поводом для шуток, пусть и грустных. Один из фанатов пытается закинуть в рядом стоящее мусорное ведро бутылку, а, когда промахивается, расстроенно отмечает: «Тьфу, черт, и я как Фернандес».

На выходе с Никольской один из болельщиков грустно отстраняет корреспондента «Газеты.Ru» со словами: «Россия в 1/2 не прошла, дай хоть я вперед пройду».

«Обидно, досадно, но ладно-ладно-ладно», — кричит девушка и стремительно спускается в метро. Почти такую же мысль выражает еще одна фанатка, которая весело чокается с друзьями и произносит: «Обидно, блин, но наши молодцы!».

По перекрытым центральным улицам идут толпы любителей футбола — на лицах смешались улыбки, тоска и безысходность. Но на губах у всех все равно слова: «Молодцы! Зато мы чемпионы 1/8!»