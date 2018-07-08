Чем запомнились матчи 1/4 финала ЧМ-2018 

Марио Фернандес стал автором самого позднего гола в истории сборных России и СССР на первенствах планеты, а Франция в 20-й раз не уступила во встрече, в которой забитым мячом отметился Антуан Гризманн. Англия впервые за 28 лет пробилась в полуфинал мундиаля, а Бельгии потребовалось столько же лет, чтобы поразить ворота команды из Южной Америки. Чем запомнились четвертьфинальные матчи чемпионата мира по футболу — в материале RT.
Рекорд Фернандеса и завершение карьеры Игнашевича
Подопечные Станислава Черчесова завершили своё выступление на чемпионате мира на стадии четвертьфинала. На протяжении 120 минут матча российская сборная компания противостояли хорватам и уступили лишь в серии послематчевых пенальти. Но вряд ли хоть кто-то сможет обвинить сборную России в недостатке старания, самоотдачи или желания. То, насколько футболисты хотели подарить ещё один праздник своим поклонникам, красноречиво говорят слёзы Артёма Дзюбы в микст-зоне.
Дзюба 2 pic.twitter.com/NbBfReIjmI— Сергей (@winserg) 7 июля 2018 г.
Хорваты же стали второй командой в истории, которая выиграла две подряд серии послематчевых пенальти на чемпионате мира. Ранее подобное удавалось лишь аргентинцам, которые в 1990-м году последовательно расправились с югославами и итальянцами. Данное достижение вполне могло покориться и сборной России. А голкипер «шашечных» Даниел Субашич стал третьим голкипером, отразившим четыре удара с «точки», что позволило ему встать в один ряд с легендарными Серхио Гойкоэчеа и Харальдом Шумахером.
На 115-й минуте поединка рекорд установил и Марио Фернандес. Защитник блестящим ударом головой сравнял счёт в матче и стал автором самого позднего гола в истории сборных России и СССР на чемпионатах мира. Ранее это достижение принадлежало Игорю Беланову, который отличился в поединке с Бельгией в 1986 году. Кроме того, сборная России стала второй командой за последние 24 года, которой удалось отыграться в дополнительное время. Последний раз это делала национальная команда Швеции.
Завершение борьбы на мундиале подвело итог выступлениям за национальную команду России сразу двух футболистов. Но если полузащитник Александр Самедов пока не собирается вешать бутсы на гвоздь и планирует продолжить карьеру на клубном уровне, то Сергей Игнашевич принял решение уйти из футбола. 38-летний ветеран в последний момент присоединился к сборной и помог ей добиться своего лучшего результата на первенствах планеты.
Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры!
Сергей, спасибо за всё!#Легенда #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ZJrX6ygtjY— Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.
Историческая победа Англии и достижение Алли
В полуфинале чемпионата мира сборная Хорватии встретится с Англией. За один турнир англичанам удалось не только одержать долгожданную победу в серии послематчевых пенальти, но и впервые за 28 лет преодолеть барьер 1/4 финала. В последний раз «три льва» выходили в полуфинал в 1990-м году, но тогда заняли лишь четвёртое место.
В четвертьфинале российского мундиаля подопечные Гарета Саутгейта расправились со шведами, отправив в ворота Робина Ульсена два безответных мяча. При этом примечателен тот факт, что оба гола стали результатом фланговых подач, которые завершились точными ударами головой. Сначала снаряд в сетку отправил Гарри Магуйар, а после это сделал Деле Алли. Полузащитник «Тоттенхэма» стал вторым самым молодым в истории англичанином, поразившим ворота противника на мундиале (22 года и 87 дней). Рекорд же принадлежит Майклу Оуэну, который отличился в возрасте 18 лет.
Примечателен и тот факт, что подавляющее большинство голов в четвертьфинальных матчах были забиты в исконно британском стиле — после фланговых подач или забросов, завершившихся точными ударами головой. Семь из 11 взятий ворот были произведены именно таким образом, а лидерство по данному показателю держат англичане и хорваты, которые по два раза отличились в подобном стиле.
Швеция же всего во второй раз в своей истории не смогла одержать победу в матче 1/4 финала. На трёх предыдущих турнирах, если скандинавы добирались до данной стадии, то неизменно её преодолевали. Так происходило в 1994-м, 1958-м и 1934 годах. Предыдущее поражение «тре крунур» в четвертьфинале датировано 1934 годом, когда они уступили Германии.
Кроме того, лишь одна сборная в мире из тех, которые никогда не становились чемпионами, провела на мундиале больше матчей, чем Швеция. Ей является национальная команда Мексики, в послужном списке которой значится 57 встреч. На счету скандинавов 50 игр.
Сборная Швеции по футболу Reuters
Рекордный автогол Фернандиньо и успех Бельгии
Пятикратные чемпионы мира также отличились после удара головой, но этот локальный успех не позволил им завоевать путёвку в полуфинал. После фиаско Германии именно «селесао» считались главными фаворитами турнира, но подтвердить этот статус у них не получилось. Первая серьёзная проверка на прочность закончилась обидным поражением, которое перечеркнуло шансы пентакампеонов на завоевание Кубка мира. Эта неудача также не позволила Бразилии обойти всё ту же бундесманншафт и стать лидером по количеству матчей на мундиалях. На данный момент на счету обеих сборных по 109 игр на первенствах планеты.
При этом началось всё с ошибки Фернандиньо, отправившего мяч в свои собственные ворота. Полузащитник «Манчестер Сити» появился в стартовом составе пентакампеонов вместо дисквалифицированного Каземиро и стал одним из главных антигероев встречи. При этом этот автогол стал 11-м на турнире, что является абсолютным рекордом для чемпионатов мира.
Но если подопечные Тите не смогли должным образом реализовать огромнейший потенциал своего коллектива, то «красные дьяволы», напротив, наконец-то смогли оправдать многочисленные авансы. На протяжении последних лет сборная Бельгии неизменно называется одним из главных фаворитов как чемпионатов мира, так и Европы, но на мундиале в Бразилии она уступила Аргентине в 1/4 финала, а на Евро-2016 на той же стадии потерпела сенсационное поражение от Уэльса.
Для бельгийцев выход в полуфинал чемпионата мира стал вторым в истории. В последний раз это удавалось им далёком 1986 году, однако на их пути в финал вновь стали будущие обладатели триумфаторы аргентинцы, ведомые легендарным Диего Марадоной. Кроме того, «красные дьяволы» впервые за 28 лет смогли поразить ворота команды, представляющей Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ).
Сборная Бельгии по футболу Reuters
Фактор Гризманна и близнец Кариуса
В отличие от пентакампеонов, французы уверенной поступью продолжают свой путь к Кубку мира. Подопечные Дидье Дешама умело воспользовались отсутствием Эдинсона Кавани и взяли верх над Уругваем. Для трёхцветных эта победа в противостоянии с «чарруа» стала первой в истории, которая была одержана в рамках первенства планеты. Ранее эти команды лишь трижды пересекались на чемпионате мира: в 1966 году победили южноамериканцы, а ещё два поединка завершились вничью.
Но главным событием матча стала ужасающая ошибка голкипера уругвайцев Фернандо Муслеры. Опытнейший 32-летний вратарь не смог справиться с дальним ударом Антуана Гризманна и практически в точности воспроизвёл оплошность своего коллеги из «Ливерпуля» Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов с «Реалом». При этом в карьере спортсмена этот ляп далеко не первый. Ранее он уже пропускал подобный гол после выстрела Сеска Фабрегаса, а в 2013 году выбил мяч в собственного защитника, от которого тот отскочил точно в сетку.
Футболист сборной Франции Антуан Гризманн Reuters
Примечательно, что Франция ни разу не проигрывала в матчах, когда голом отличался её лидер Гризманн. В предыдущих 20 матчах, где форварду «Атлетико» удавалось поражать ворота оппонентов, синие одержали 18 побед и дважды сыграли вничью.
После поражений Уругвая и Бразилии, чемпионат мира по футболу практически превратился в первенство Европы. Впервые за последние 12 лет четвёрку лучших команд формируют сборные из одной конфедерации. На первенстве в Германии, помимо хозяйки мундиаля, в полуфинал пробились также команды Италии, Франции и Португалии.