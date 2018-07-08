Чем запомнились матчи 1/4 финала ЧМ-2018

Марио Фернандес стал автором самого позднего гола в истории сборных России и СССР на первенствах планеты, а Франция в 20-й раз не уступила во встрече, в которой забитым мячом отметился Антуан Гризманн . Англия впервые за 28 лет пробилась в полуфинал мундиаля, а Бельгии потребовалось столько же лет, чтобы поразить ворота команды из Южной Америки. Чем запомнились четвертьфинальные матчи чемпионата мира по футболу — в материале RT.

Рекорд Фернандеса и завершение карьеры Игнашевича

Дзюба 2 pic.twitter.com/NbBfReIjmI— Сергей (@winserg) 7 июля 2018 г. Подопечные Станислава Черчесова завершили своё выступление на чемпионате мира на стадии четвертьфинала. На протяжении 120 минут матча российская сборная компания противостояли хорватам и уступили лишь в серии послематчевых пенальти. Но вряд ли хоть кто-то сможет обвинить сборную России в недостатке старания, самоотдачи или желания. То, насколько футболисты хотели подарить ещё один праздник своим поклонникам, красноречиво говорят слёзы Артёма Дзюбы в микст-зоне.

Хорваты же стали второй командой в истории, которая выиграла две подряд серии послематчевых пенальти на чемпионате мира. Ранее подобное удавалось лишь аргентинцам, которые в 1990-м году последовательно расправились с югославами и итальянцами. Данное достижение вполне могло покориться и сборной России. А голкипер «шашечных» Даниел Субашич стал третьим голкипером, отразившим четыре удара с «точки», что позволило ему встать в один ряд с легендарными Серхио Гойкоэчеа и Харальдом Шумахером.

На 115-й минуте поединка рекорд установил и Марио Фернандес. Защитник блестящим ударом головой сравнял счёт в матче и стал автором самого позднего гола в истории сборных России и СССР на чемпионатах мира. Ранее это достижение принадлежало Игорю Беланову , который отличился в поединке с Бельгией в 1986 году. Кроме того, сборная России стала второй командой за последние 24 года, которой удалось отыграться в дополнительное время. Последний раз это делала национальная команда Швеции.

Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры!

Сергей, спасибо за всё!#Легенда #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ZJrX6ygtjY— Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г. Завершение борьбы на мундиале подвело итог выступлениям за национальную команду России сразу двух футболистов. Но если полузащитник Александр Самедов пока не собирается вешать бутсы на гвоздь и планирует продолжить карьеру на клубном уровне, то Сергей Игнашевич принял решение уйти из футбола. 38-летний ветеран в последний момент присоединился к сборной и помог ей добиться своего лучшего результата на первенствах планеты.

Историческая победа Англии и достижение Алли

В полуфинале чемпионата мира сборная Хорватии встретится с Англией. За один турнир англичанам удалось не только одержать долгожданную победу в серии послематчевых пенальти, но и впервые за 28 лет преодолеть барьер 1/4 финала. В последний раз «три льва» выходили в полуфинал в 1990-м году, но тогда заняли лишь четвёртое место.

В четвертьфинале российского мундиаля подопечные Гарета Саутгейта расправились со шведами, отправив в ворота Робина Ульсена два безответных мяча. При этом примечателен тот факт, что оба гола стали результатом фланговых подач, которые завершились точными ударами головой. Сначала снаряд в сетку отправил Гарри Магуйар, а после это сделал Деле Алли. Полузащитник «Тоттенхэма» стал вторым самым молодым в истории англичанином, поразившим ворота противника на мундиале (22 года и 87 дней). Рекорд же принадлежит Майклу Оуэну , который отличился в возрасте 18 лет.

Футболист сборной Англии Деле Алли Reuters

Примечателен и тот факт, что подавляющее большинство голов в четвертьфинальных матчах были забиты в исконно британском стиле — после фланговых подач или забросов, завершившихся точными ударами головой. Семь из 11 взятий ворот были произведены именно таким образом, а лидерство по данному показателю держат англичане и хорваты, которые по два раза отличились в подобном стиле.

Швеция же всего во второй раз в своей истории не смогла одержать победу в матче 1/4 финала. На трёх предыдущих турнирах, если скандинавы добирались до данной стадии, то неизменно её преодолевали. Так происходило в 1994-м, 1958-м и 1934 годах. Предыдущее поражение «тре крунур» в четвертьфинале датировано 1934 годом, когда они уступили Германии.

Кроме того, лишь одна сборная в мире из тех, которые никогда не становились чемпионами, провела на мундиале больше матчей, чем Швеция. Ей является национальная команда Мексики, в послужном списке которой значится 57 встреч. На счету скандинавов 50 игр.

Сборная Швеции по футболу Reuters

Рекордный автогол Фернандиньо и успех Бельгии

Пятикратные чемпионы мира также отличились после удара головой, но этот локальный успех не позволил им завоевать путёвку в полуфинал. После фиаско Германии именно «селесао» считались главными фаворитами турнира, но подтвердить этот статус у них не получилось. Первая серьёзная проверка на прочность закончилась обидным поражением, которое перечеркнуло шансы пентакампеонов на завоевание Кубка мира. Эта неудача также не позволила Бразилии обойти всё ту же бундесманншафт и стать лидером по количеству матчей на мундиалях. На данный момент на счету обеих сборных по 109 игр на первенствах планеты.

При этом началось всё с ошибки Фернандиньо, отправившего мяч в свои собственные ворота. Полузащитник «Манчестер Сити» появился в стартовом составе пентакампеонов вместо дисквалифицированного Каземиро и стал одним из главных антигероев встречи. При этом этот автогол стал 11-м на турнире, что является абсолютным рекордом для чемпионатов мира.

Но если подопечные Тите не смогли должным образом реализовать огромнейший потенциал своего коллектива, то «красные дьяволы», напротив, наконец-то смогли оправдать многочисленные авансы. На протяжении последних лет сборная Бельгии неизменно называется одним из главных фаворитов как чемпионатов мира, так и Европы, но на мундиале в Бразилии она уступила Аргентине в 1/4 финала, а на Евро-2016 на той же стадии потерпела сенсационное поражение от Уэльса.

Для бельгийцев выход в полуфинал чемпионата мира стал вторым в истории. В последний раз это удавалось им далёком 1986 году, однако на их пути в финал вновь стали будущие обладатели триумфаторы аргентинцы, ведомые легендарным Диего Марадоной . Кроме того, «красные дьяволы» впервые за 28 лет смогли поразить ворота команды, представляющей Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ).

Сборная Бельгии по футболу Reuters

Фактор Гризманна и близнец Кариуса

В отличие от пентакампеонов, французы уверенной поступью продолжают свой путь к Кубку мира. Подопечные Дидье Дешама умело воспользовались отсутствием Эдинсона Кавани и взяли верх над Уругваем. Для трёхцветных эта победа в противостоянии с «чарруа» стала первой в истории, которая была одержана в рамках первенства планеты. Ранее эти команды лишь трижды пересекались на чемпионате мира: в 1966 году победили южноамериканцы, а ещё два поединка завершились вничью.

Но главным событием матча стала ужасающая ошибка голкипера уругвайцев Фернандо Муслеры . Опытнейший 32-летний вратарь не смог справиться с дальним ударом Антуана Гризманна и практически в точности воспроизвёл оплошность своего коллеги из «Ливерпуля» Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов с «Реалом» . При этом в карьере спортсмена этот ляп далеко не первый. Ранее он уже пропускал подобный гол после выстрела Сеска Фабрегаса, а в 2013 году выбил мяч в собственного защитника, от которого тот отскочил точно в сетку.

Футболист сборной Франции Антуан Гризманн Reuters

Примечательно, что Франция ни разу не проигрывала в матчах, когда голом отличался её лидер Гризманн. В предыдущих 20 матчах, где форварду «Атлетико» удавалось поражать ворота оппонентов, синие одержали 18 побед и дважды сыграли вничью.

После поражений Уругвая и Бразилии, чемпионат мира по футболу практически превратился в первенство Европы. Впервые за последние 12 лет четвёрку лучших команд формируют сборные из одной конфедерации. На первенстве в Германии, помимо хозяйки мундиаля, в полуфинал пробились также команды Италии, Франции и Португалии.