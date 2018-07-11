Немецкие СМИ заподозрили сборную России в допинге

Норвежцы исследуют успех российских властей в проведении чемпионата мира — 2018, британцы восхищаются нашей сборной, а немецкие журналисты подозревают россиян в нарушении антидопинговых правил. «Газета.Ru» рассказывает, о чем пишут иностранные СМИ во время мундиаля.

Норвежское издание Aftenposten высоко оценило уровень организации чемпионата мира по футболу в России, однако уделило внимание не столько спортивным аспектам, сколько политической деятельности российских властей во время турнира. По мнению специального корреспондента газеты, Россия с помощью проведения мундиаля повысила свой престиж во всем мире.

«Если кто-то считает, что спорт и политика не взаимосвязаны, то они глубоко ошибаются. Успех сборной России на чемпионате мира, а также великолепная организация турнира позволили стране стать сверхдержавой, с которой нельзя не считаться», — считает норвежский журналист.

В статье также упоминается фигура президента России Владимира Путина . В частности, автор заметки выразил мнение, что глава государства должен быть доволен тем, как проходит чемпионат.

«Большим успехом для Путина является то, что турнир проходит гладко и без проблем. Россия сумела похвастаться перед миром новыми стадионами. Президент может торжествовать: он сумел одним ударом убить сразу нескольких зайцев, продемонстрировав всему мир российскую мощь», — сообщает корреспондент.

После четвертьфинального матча чемпионата мира, в котором сборная России потерпела поражение от команды Хорватии, уступив в серии пенальти, немецкие журналисты начали искать подвох в выступлении российских футболистов. Издание Süddeutsche Zeitung резко удивились хорошему физическому состоянию россиян.

Особенно их внимание привлек защитник Владимир Гранат , который в матче 1/8 финала с командой Испании вышел на замену вместо Юрия Жиркова . Перед выходом на поле Гранат поднес к носу нашатарный спирт, чего немецкие коллеги не поняли.

«Перед выходом на поле Гранат поднес к носу необычный предмет, понюхал его и резко дернулся. Абсурдно предположить, что он бы стал делать что-то запрещенное у всех на виду, но выглядело это странно», — говорится в статье.

По мнению авторов заметки, российские футболисты «извлекли выгоду из государственной поддержки допинга в стране», которая якобы имела место быть. При этом немецкие коллеги подчеркнули, что применение нашатырного спирта не является запрещенным, хотя и отметили, что, согласно показаниям Национального антидопингового агентства, он оказывает «кратковременное стимулирующее и повышающее концентрацию внимания действие».

Удивление у журналистов Süddeutsche Zeitung вызвала игра полузащитника сборной России Александра Головина , который в среднем за матч пробегал по 16 км, что является весьма высоким показателем.

В медицинском штабе российской команды уверили скептиков в том, что футболисты национальной сборной антидопинговых правил не нарушают.

Британское издание «Би-би-си» представило фотогалерею, на которой изображена обычная жизнь россиян, увлеченных футболом. Проект был запланирован за полтора года до начала чемпионата мира и реализован примерно за месяц до него. Фотографы сделали снимки как с футбольных стадионов в России, так и из обычных дворов.

«Мы хотели показать, как живет Россия, ее обычные граждане, футбольные болельщики, а также отобразить влияние чемпионата мира на города, которые принимают матчи мундиаля», — рассказывает автор заметки.

В частности, в галерее представлены снимки с одной из свадеб в Калининграде, где молодожены позируют на фоне талисмана чемпионата мира волка «Забиваки», а также фотографии фанатов московского «Спартака» на гостевом матче в Екатеринбурге.

«Одна из тем, которая произошла по итогам этого проекта, стало негативное отношение россиян к футболу в стране. В глазах болельщиков прослеживается чувство пессимизма по поводу состояния футбола как в высшей лиге, так и среди любительских клубов», — отмечают авторы, которые также подчеркнули, что чемпионат мира — 2018 должен существенно изменить настроения российских болельщиков.

Все тот же «Би-би-си» опубликовал большой материал, посвященный исключительно выступлению сборной России по футболу на домашнем чемпионате.

Это уже отмечалось неоднократно, но авторы заметки и в этот раз отметили, как негатив по отношению к российской дружине до начала турнира сменился на радость и воодушевление у болельщиков сборной.

«Замечательное выступление команды Станислава Черчесова заставило миллионы россиян мечтать, верить в чудо и радоваться. Даже несмотря на поражение в четвертьфинале, у каждого гражданина России останутся только приятные воспоминания от этого чемпионата», — пишут авторы заметки.

В статье также упоминаются результаты сборной России во время подготовительного этапа, когда подопечные Черчесова не смогли одержать ни одной победы в семи матчах.

«Болельщики постоянно повторяли одно и то же: «Наша сборная обречена на провал». Но Россия — это страна, где вырос и блистал вратарь-герой Лев Яшин. По его стопам пошел Игорь Акинфеев, который вывел свою команду в четвертьфинал, отразив два удара в серии пенальти в матче с Испанией», — утверждает «Би-би-си», также называя капитана сборной России героем.