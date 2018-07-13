«Мисс Хорватия» и тяга к спиртному: чем живет Вида

Игрок-скандалист Домагой Вида счастлив в браке с «Мисс Хорватия»-2014

Одному из лидеров сборной Хорватии Домагою Виде, на которого ополчились в России за скандирование лозунга «Слава Украине!», очень повезло в личной жизни. Его избранницей стала «Мисс Хорватия» — 2014 Ивана Гугич, которая оставила карьеру топ-модели ради жизни вместе с любимым сначала в Киеве, а теперь в Стамбуле. Супруга растит сына Давида и готова прощать Виде пьяные выходки, которыми он периодически радует СМИ.

Самый обсуждаемый игрок чемпионата мира — 2018 Домагой Вида, «прославившийся» в России благодаря скандированию лозунга «Слава Украине!» на видеороликах, записанных после победы над подопечными Станислава Черчесова в 1/4 финала, отнюдь не впервые угодил в скандальную ситуацию. В этом спортсмене словно борются ангел и бес. Несомненно классный защитник и, пожалуй, столп хорватской обороны, он неоднократно вводил в ступор своим, мягко сказать, немудрым поведением.

Сейчас Домагою 29 лет: он уже давно сформировавшийся футболист, а кроме того отец семейства.

И все равно совершает необдуманные поступки. Чего тогда говорить о временах его молодости, когда Вида был далеко не так покладист, как сегодня.

Хорват очень любит пиво. В этом могли убедиться все посмотревшие резонансную запись, на которой игрок с удовольствием употребляет пенный напиток. Что показательно, свой первый — и одновременно самый крупный — штраф в карьере Вида заплатил именно за попытку полакомиться «жидким хлебом». Дело было еще в сентябре 2012 года, когда уроженец Осиека выступал за загребское «Динамо» в национальном чемпионате.

Опрометчивый поступок привел в ярость руководство клуба, а самому Виде обошелся в €100 тыс. — неслыханное по степени тяжести наказание за такое действие! Причем защитник даже не успел отхлебнуть пива, а только открыл банку. Домагоя сдал характерный щелчок кольца…

Имел ли «пивной скандал» роковое для виновника продолжение, неизвестно, но в «Динамо» он не задержался. Вернее, в Загребе — сменив прописку на Киев, где на пять лет стал частью клуба с таким же названием, но с куда более великой историей. Старательный Вида отработал свой контракт до конца, что редкость в современном футболе.

Ему очень понравилось на Украине, и особенно в столичном ресторане «Белград», о чем сегодня знают все россияне, интересующиеся ЧМ.

Здесь он, безусловно, угадал прикуп, выиграв по два чемпионата и Кубка Украины, а еще став любимчиком местных ультрас. Одним из редких неприятных эпизодов пребывания Виды на берегах Днепра явился инцидент 4 ноября 2016 года. В день, когда в России празднуют День народного единства, хорват попался дорожным полицейским за рулем в пьяном виде.

Однако авторитет футболиста в киевской среде был уже настолько высок, что водительские права забирать не стали, ограничившись предупреждением. Что ж, Виде не впервой выходить сухим из воды. ФИФА, напомним, тоже «наказала» Домагоя лишь порицанием, в то время как к его «подельнику» Огнену Вукоевичу были применены куда более серьезные меры. Правда, их инициатором выступил уже Хорватский футбольный союз.

Проблемы Виды с алкоголем ничуть не смутили его новых работодателей из стамбульского «Бешикташа», которые соблазнились возможностью заполучить высококлассного исполнителя, причем задаром.

Трудовое соглашение с «Динамо» как раз подошло к концу, и 27 декабря 2017 года Вида поставил подпись под четырехлетним договором.

Хорват очень редко забивает, но за новую команду уже отметился голом.

Не меньший интерес фигура Виды вызывает и благодаря его красавице-жене Иване Гугич, которая грудью встала на защиту любимого, дав интервью хорватским СМИ. В разговоре с корреспондентами девушка была категорична: Вида не пытался приплести политику, не хотел никого обидеть, а его высказывания не стоит воспринимать иначе, как шутку.

Молодые люди познакомились пять лет назад в ночном клубе. Домагой тогда как раз делал первые шаги в «Динамо», и еще не был настолько брутален. Однако Иване он приглянулся.

Тем не менее, достаточно продолжительный срок пара жила в гражданском браке. Обвенчались они только летом 2017-го, уже имея общего сына Давида (с этим мальчиком Вида возился прямо на поле после побед над россиянами и англичанами).

Кстати, особо почетным гостем на церемонии был близкий друг Виды, второй фигурант «видео-скандала» Вукоевич.

Ради того, чтобы быть со своим мужем сначала в Киеве, а теперь и в Стамбуле, Ивана пожертвовала собственной карьерой топ-модели. «Дембельским аккордом» дивы стало завоевание титула «Мисс Хорватия» в 2014 году.