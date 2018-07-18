Драка за статью: тренеру грозит суд за удар журналиста

Почему избитый тренером Рабинер подал заявление в полицию

Известный журналист Игорь Рабинер , получивший удар в лицо от экс-тренера тульского «Арсенала» Сергея Кирьякова за критику в статье, подал на обидчика заявление в полицию. В течение нескольких дней на специалиста может быть заведено уголовное дело. Сам Кирьяков в интервью «Газете.Ru» заявил, что правда на его стороне, однако он готов принять звонок от Рабинера.

Конфликт известного обозревателя «Спорт-Экспресса» Игоря Рабинера и бывшего футболиста сборной России и главного тренера тульского «Арсенала» в сезоне-2016/17 Сергея Кирьякова продолжает вызывать ажиотаж среди представителей СМИ и любителей футбола.

Напомним, экс-наставник нанес Рабинеру удар по лицу за критику его поведения в статье годичной давности.

В частности, журналист отмечал, что победа «Арсенала» над «Енисеем» в стыковых матчах и сохранение прописки в Премьер-лиге не способны оправдать хамство Кирьякова по отношению к болельщикам команды.

Как оказалось, тренер запомнил эту статью и при встрече потребовал у журналиста ответа за свои слова. Инцидент произошел перед телевизионным эфиром «Матч ТВ», на который наставник был приглашен в качестве эксперта, а журналист как раз покидал студию после предыдущей трансляции.

Рабинер обещал подробно рассказать о произошедшем в прямом эфире своего издания на следующий день после инцидента, однако его выступление было перенесено сначала с 16.00 на 18.00, а затем и вовсе на неопределенный срок по «техническим причинам».

Онлайн-трансляция общения с обозревателем началась ближе к семи — и сразу с важной новости.

«После конфликта я пошел в отделение полиции, взял справку в травмпункте о телесных повреждениях. Заявление об уголовном деле уже подано и принято, —объявил Рабинер. — Решился на этот шаг после серьезных раздумий. Не хотел тратить время на этого неадекватного человека. Не рассчитываю на существенный выхлоп, но решил, что обязан это сделать не для себя, а для профессии. Если я не дам хода этому делу, то люди, подобные Кирьякову, решат, что за мнение можно бить в лицо».

Оказалось, что подача заявления на Кирьякова заняла у Рабинера около трех часов — именно из-за этого эфир и был отложен.

Также журналист отметил, что руководство издания окажет ему юридическую поддержку в ходе судебных разбирательств. На просьбу рассказать, какими словами он ответил на удар специалиста, обозреватель был откровенен.

«Я сказал Кирьякову, что как тренер он никто и ничего никому не доказал. И что нигде больше работать, видимо, не будет.

Да, после удара я назвал его человеком нетрадиционной сексуальной ориентации в грубой форме. Я этого не скрывал и не хочу делать из себя святошу. Однако Кирьяков заявлял, что это произошло до удара, а на самом деле после.

Надеюсь, что такие люди, как он, на протяжении долгих лет еще не получат работы. Это одна из моих целей. Самое большое, чего он заслуживает, — это тренировать команду водокачки его родного города Орел», — отрезал журналист.

Также Рабинер почеркнул, что не готов помириться с Кирьяковым и вряд ли примет его извинения:

«На данную секунду он дал несколько интервью, в которых уверял, что я хам, и что извиняться не собирается.

Если потом Кирьяков поймет, что на него открыто уголовное дело и что пора скорее извиняться, чтобы замять ситуацию, то у него ничего не выйдет.

Решение об открытии или неоткрытии дела будет принято в течение нескольких дней. Думаю, дело дойдет до суда».

Напоследок журналист отметил, что до последней секунды не верил в то, что Кирьяков его ударит, и пожелал, чтобы обидчику назначили часы общественных работ либо обязали его принести публичные извинения.

Кирьяков не запланировал прямых эфиров, но поделился своей версией произошедшего в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», заявив, что полностью уверен в собственной правоте.

«Человек повел себя по-хамски, позволил себе высказывания, которые оскорбили бы честь и достоинство любого гражданина. Кем бы он себя ни считал, такие вещи говорить нельзя. Мне такое поведение не понятно.

Какие ощущения теперь испытываю? Да никаких. Более того, я уже забыл о случившемся.

Не боюсь ли обращения Рабинера в суд? Подавать заявление — право любого гражданина. Пожалуйста, он может этим правом воспользоваться. Без проблем. Правда на моей стороне. Я уверен в том, что я прав», — подчеркнул бывший нападающий.

Также Кирьяков отметил, что дальнейшее развитие конфликта или его прекращение будет зависеть от журналиста. Экс-тренер готов пойти на контакт, если Рабинер сам ему позвонит.

«А не захочет — честно скажу, и у меня нет особого желания с ним общаться», — заключил специалист.

Таким образом, Кирьяков фактически отверг вероятность публичных извинений, которых от него ждет Рабинер и уже потребовала Федерация спортивных журналистов России.

При этом специалист заверил, что является неконфликтным человеком и довольно быстро забывает старые обиды.