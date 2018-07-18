Что произошло в Премьер-лиге во время ЧМ-2018

Переход Александра Ташаева из «Динамо» в «Спартак» стал одним из самых заметных событий межсезонья в российской Премьер-лиге. «Динамо» подало на своего бывшего полузащитника в суд, но не смогло доказать, что футболист нанёс клубу материальный ущерб. Ряд трансферов совершили и другие ведущие отечественные клубы, в частности ЦСКА приобрёл сразу двух футболистов, а «Локомотив» вернул своего талантливого воспитанника из «Рубина». Между тем «Амкар» прекратил существование. RT рассказывает о главных событиях РПЛ, которые пришлись на период ЧМ-2018.

Ликвидация «Амкара»

К сожалению, одна из главных новостей российского футбола оказалась печальной. Пермский «Амкар» прекратил своё существование. Команда, которая с 2004-го выступала в Премьер-лиге и в лучшие времена играла в финале Кубка страны и еврокубках, стала жертвой серьёзных финансовых проблем.

Ещё в марте в отставку подал главный тренер красно-чёрных Гаджи Гаджиев , по его признанию уставший от безденежья. «Амкар» пришлось принимать его менее опытному помощнику Вадиму Евсееву . В итоге, несмотря на многочисленные проблемы, пермяки сохранили место в элите, дав понять, что они готовы активно бороться за спасение клуба.

Увы, 18 июня РФС отозвал у «Амкара» лицензию. Однако без профессионального футбола город не остался. В число участников ПФЛ (третий по силе дивизион страны) спустя несколько дней была принята «Звезда», главным тренером которой стал лучший бомбардир в истории клуба Константин Парамонов

Единственное место, где кончине пермского клуба, возможно, были рады — Махачкала, ведь благодаря снятию «Амкара» сохранил место в Премьер-лиге «Анжи». В мае коллектив из Дагестана вылетел из элиты после того, как уступил в стыковых матчах «Енисею».

Семак приступил к работе в «Зените»

Если один российский клуб в июне канул в лету, то другой готовится открыть новую страницу своей истории. Речь о «Зените», который в конце мая возглавил Сергей Семак. В июне под руководством нового главного тренера команда отправилась на сборы. Многие уже отмечают хорошую атмосферу в коллективе. В отличие от Роберто Манчини , Семака хвалят за тёплое отношение к футболистам.

А вот новых игроков в питерской команде пока не появилось. В СМИ много говорили об интересе сине-бело-голубых к полузащитнику сборной Хорватии Милану Баделю, но пока всё ограничивается лишь слухами.

Скандал с Ташаевым

А вот другие ведущие клубы страны с покупками затягивать не стали. Главным внутренним трансфером лета пока стал переход Александра Ташаева из «Динамо» в «Спартак». В прошлом сезоне 24-летний полузащитник добился немалого прогресса, набрал 13 баллов за результативность (семь голов + шесть передач) в матчах РФПЛ и чуть не попал в итоговый состав сборной России на домашний чемпионат мира.

Казалось, на трансфере футболиста «Динамо» могло неплохо заработать, но бело-голубые получили за своего лидера лишь 1,5 млн евро. Всё дело в контракте, который Ташаев подписал в декабре прошлого года. В нём была чётко указана сумма отступных, за которую игрока мог забрать любой клуб — те самые 1,5 млн Несмотря на это, Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» подало в суд на футболиста, но ожидаемо потерпело неудачу, так как не сумело доказать факт причинения Ташаевым материального вреда ВФСО.

Куэва в «Краснодаре»

А самым дорогим трансфером страны во время ЧМ отметился «Краснодар», который заплатил за атакующего полузащитника сборной Перу Кристиана Куэву восемь миллионов евро (по информации Transfermarkt).

Результативными действиями на мундиале Куэва не отметился, зато не реализовал пенальти в матче с Данией. Наверное, Кристиану настолько понравилась наша страна, что он решил в ней остаться.

При этом перуанец практически не имеет опыта игры в Европе, если не брать в расчёт аренду в испанский «Райо Вальекано» в сезоне-2013/14. Впрочем, тот год Куэва вряд ли может записать себе в актив, ведь он провёл в составе новой команды всего два матча.

Кристиан Куэва © Max Rossi Reuters

«Локомотив» выкупил Эдера

После «золотого» матча с «Зенитом», в котором Эдер забил решающий мяч, президент «Локо» Илья Геркус пообещал выкупить права на форварда у «Лилля».

В итоге слова не разошлись с делом, и португалец перебрался в Черкизово на постоянной основе за сумму от €500 тыс. (версия российских СМИ) до трёх миллионов (версия французских СМИ).

Также железнодорожники за 1,5 млн евро вернули из «Рубина» своего воспитанника Рифата Жемалетдинова . Два года назад переезд талантливого нападающего в Казань вызвал серьёзный резонанс. Болельщики обвиняли игрока в предательстве и желании заработать как можно больше денег. Форварду предрекали судьбу многих молодых российских футболистов: первый хороший контракт, потеря мотивации, бесславное завершение карьеры.

В результате Жемалетдинов, хотя и получал в «Рубине» достаточно игрового времени, проявить себя так и не смог. За два сезона он записал на свой счёт лишь три гола во всех турнирах. Однако «Локомотив» решил выкупить своего «блудного сына». Остаётся надеяться, что в родной команде Рифат начнёт оправдывать выданные ему авансы.

Наконец, железнодорожники в качестве свободного агента подписали контракт с Брайаном Идову , который четыре года отыграл за «Амкар». В составе сборной Нигерии правый защитник принял участие в чемпионате мира.

ЦСКА вспомнил о покупках

Удивительно, но о трансферах нынешним летом вспомнил даже ЦСКА. У армейцев не осталось другого выбора, ведь после чемпионата мира о завершении карьеры объявил Сергей Игнашевич, а в ближайшее время это могут сделать и братья Березуцкие.

В качестве замены опытным центральным защитникам у английского «Бристоля» за 2,8 млн евро был приобретён 25-летний исландец Хордур Магнуссон , который также принял участие в чемпионате мира.

Помимо этого ЦСКА укрепил центр обороны взятым в аренду у бразильской «Баий» Родриго Бекао. Фигура 22-летнего защитника вызывает большие вопросы, ведь даже на родине он играл мало. Впрочем, армейцы ничего не теряют, ведь в лучшем случае они получат сильного футболиста за минимальные деньги, а в худшем просто вернут его обратно.

Также ЦСКА на перспективу приобрёл 19-летнего опорника Яку Бийола. Талантливый словенец способен сыграть и в центре обороны.

Пару важных новостей в российском футболе произошли буквально спустя несколько дней после окончания мундиаля. Во-первых, Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ) официально переименована в Российскую Премьер-лигу (РПЛ).

Также РПЛ подписала контракт на четыре года с «Матч ТВ» на трансляцию матчей Премьер-лиги. По информации СМИ, лига будет получать от телеканала 1,7 миллиарда рублей в год.