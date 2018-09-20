Запад негодует из-за крупнейшей победы России

Россия одержала важнейшую спортивную победу — хотя произошло это вовсе не на стадионе. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) восстановило в правах российских борцов с допингом. Это лишь первый шаг на пути возвращения России в мировой спорт, но даже он вызвал настоящий взрыв негодования на Западе. Как России удалось добиться такого успеха?

Новость о восстановлении РУСАДА в правах, пришедшую в четверг из исполкома ВАДА, одни сочли сенсацией, а другие — результатом кропотливой работы России по сдерживанию «антидопингового» прессинга Запада.

В любом случае, само заседание исполкома, проходившее на Сейшелах, отнюдь не отличалось курортной расслабленностью. Еще накануне западные журналисты и даже спортсмены начали нагнетать обстановку. Российская сторона якобы способна нарушить свои обязательства, данные ВАДА, — передавал корреспондент германского ARD.

«Я правильно понимаю? ВАДА восстановит РУСАДА, несмотря на то, что не было сделано никаких существенных уступок со стороны России? И комиссия спортсменов МОК это поддерживает? Вам стоит отстаивать интересы чистого спорта, а не наоборот», — негодовал в твиттере португальский велосипедист Дэвид Роса.

Одним из первых тревогу забил печально известный экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков , бежавший в США. «ВАДА не должно становиться жертвой манипуляций… той же самой руки Кремля, которая способствовала осуществлению допинговой программы. Положительное решение станет катастрофой для чистого спорта», — заявил Родченков изданию USA Today.

Нагнетание страстей не помогло. Работа Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признана соответствующей всемирному антидопинговому кодексу. Более того, как сообщил глава ВАДА Крэйг Риди , решение о восстановлении в правах было принято большинством голосов исполкома.

То, что творилось на заседании сразу после голосования, хорошо передает запись одного из западных журналистов (ее цитировал RT): «Американские, канадские и британские официальные лица в антидопинговой сфере сердиты.

Ситуацию называют катастрофой

»Теперь ВАДА рискует взорваться!», — делился впечатлением французский журналист.

Пожалуй, в роли главной «бабы-яги против» выступил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт. Еще накануне заседания исполкома он заявил немецкому Bild : если ВАДА примет такое решение по россиянам, то это поставит крест на «вере в спорт». А после голосования руководство USADA призвало к «глобальному реформированию» Всемирного антидопингового агентства.

Но остальной мир — помимо американцев, британцев и канадцев, не считает произошедшее катастрофой. «Многие страны, которые не поддерживают Россию, считают, что реакция западного мира слишком жесткая и моралистская», — оценивал реакцию членов исполкома корреспондент ESPN Ти Джей Куинн. Как бы то ни было, американцам и их союзникам придется признать решение ВАДА.

Повод открыть бутылку безалкогольного шампанского — весьма веский, особенно если учесть, что Россия, не «прогнулась» под самые спорные требования Всемирного агентства. В декабре прошлого года РУСАДА не выполнило два критерия ВАДА.

Во-первых, не был признан целиком и полностью доклад комиссии агентства под руководством Ричарда Макларена об употреблении допинга в сборной России, с которым Москва категорически не согласна.

Во-вторых, не был разрешен доступ к допинг-пробам, опечатанным в связи с расследованием. Второе обстоятельство вносит «ложку дегтя»: Российское антидопинговое агентство может быть отстранено повторно, если до конца года ВАДА не получит доступ к данным московской лаборатории.

При этом за последние месяцы РУСАДА выполнило все иные требования Всемирного агентства. «Мы выбрали нового гендиректора организации, назначили иностранца в комитет по этике, увеличили штат, бюджет — в два раза, выполнили условия, прописанные в дорожной карте», — перечислила еще тогда, в декабре, двукратная олимпийская чемпионка, член наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева

Принятое сейчас решение ВАДА позволяет подвести итог большой работы, — сказал ТАСС глава РУСАДА Юрий Ганус . «Сегодня состоялось очень важное событие, которое нельзя переоценить, — подчеркнул он. — Ведь от статуса РУСАДА во многом зависит и восстановление в своих правах Паралимпийского комитета России, Всероссийской федерации легкой атлетики. Облегчится жизнь у нашего союза биатлонистов и федерации тяжелой атлетики». И, по большому счету, «сегодня победило даже не РУСАДА, а наши спортсмены».

«Некоторые пункты из «доклада Макларена» мы признали, исправили и это было частью дорожный карты по восстановлению статуса РУСАДА. Единственное, что мы не признали — это государственный подход к этому вопросу.

Кроме того, этого не признал Спортивный арбитражный суд (CAS). Он оправдал наших спортсменов и счел недостаточными основания для обвинения». При этом нельзя сказать, что восстановление статуса было быстрым, заметила Журова. «И наши спортсмены были на Олимпиаде в Корее под нейтральным флагом», — напомнила собеседница.

Хотя решение ВАДА и нельзя считать окончательной победой российского спорта, но восстановление РУСАДА в правах — это важный политический сигнал. «Это должно стать сигналом всему мировому спортивному сообществу, что пора прекратить оказывать политическое давление на спорт», — подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев . Он напомнил: «13 западных стран во главе с Британией и США открыто призывали ВАДА принять отрицательное решение по восстановлению РУСАДА. Подобные методы манипулирования разрушают мировой спорт».

Если же абстрагироваться от политических дрязг, то надо отметить — решение ВАДА отражает признание той огромной работы, которая проделана Россией по борьбе с допингом. «Это и идеологическая составляющая — воспитание нетерпимости к допингу, и совершенствование антидопингового законодательства, в том числе ужесточение наказания за применение запрещенных средств, и активная профилактическая работа с молодым поколением спортсменов», — перечислил депутат Дегтярев.

Он напомнил: в течение последних лет все наши спортсмены, участвующие в международных соревнованиях, находились под тотальным многоуровневым допинг-контролем со стороны ВАДА. «Многочисленные проверки показали в подавляющем большинстве отсутствие использования запрещенных средств нашими спортсменами, — констатировал Дегтярев. — Все это, а также четкая выверенная позиция руководства страны, привело к компромиссному решению, позволившему восстановить РУСАДА».

При этом остается открытым вопрос — почему все-таки ВАДА «смирилось» с тем, что Россия лишь частично согласилась с выводами доклада Макларена? «Россия нужна мировому спорту — и как место проведения турниров, и как спонсор некоторых международных федераций. Скорее всего, имел место банальный деловой расчет, который стал возможен в свете определенных успехов работы непосредственно РУСАДА», — предположил в беседе с газетой ВЗГЛЯД чемпион России по конькобежному спорту Сергей Лисин . Он, напомним, оказался единственным нашим спортсменом, открыто упомянутым во втором докладе Макларена о допинге.

Принятое в четверг решение ВАДА — это лишь первый шаг на пути возвращения России в мировой спорт, подчеркнул Лисин. «Он накладывает на нас большое количество обязательств, за исполнением которых все будут очень внимательно следить, — подчеркнул спортсмен. — России теперь важно выполнить не только те обязательства которые объявлены в решении (предоставить доступ к пробам) но и демонстрировать несгибаемое желание очистить наш спорт от допинговых практик. Последнее сделать намного сложнее, чем первое. Хочется верить, что на это хватит воли и терпения».