Легкоатлетов сразила эпидемия после новости о допинг-контроле

Пока на верхних этажах нашего спорта разоблачают антироссийские заговоры, вскрывают почты МОК и ВАДА и с тревогой ждут, сколько в итоге наших атлетов допустят до Олимпиады в Пхенчхане, на нижних живут своей обычной жизнью. Если посветить туда фонариком, можно увидеть только разбегающиеся по углам бесплотные тени. Тамошние обитатели не любят яркого света, у них есть свой маленький гешефтик и им достаточно. Все при деле, всех всё устраивает.
Но иногда там происходят настоящие новогодние чудеса — и вы уж извините, но большой мир должен про это узнать. Когда почти четыре десятка спортсменов на одном и том же соревновании в один день заболевают — это ли не чудо? Это ли не медицинский феномен, достойный научного изучения?
Переволновались — такое бывает
Случай произошёл 13-14 января в Иркутске, на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении. Все знают, что болезни имеют психосоматическую природу — это когда сильный стресс или волнение уменьшает сопротивляемость организма вирусам и бактериям. На соревнования в Иркутске внезапно нагрянул допинг-контроль от РУСАДА, и это стало настолько большим стрессом для участников, что многие из них заболели и/или не явились на старт. Тем самым, избежав болезненной процедуры — пописать в пробирку.
Особенно разочаровала собравшихся недуг, сваливший известную бегунью Наталью Аристархову. В конце декабря прошлого года на вузовском чемпионате Красноярского края она в одиночку пробежала 3000 м за фантастические по нынешним временам секунды (9.06,1). В Иркутске ожидалась похожая феерия, но организм на пике формы, как известно, особенно восприимчив к вирусам.
А вот как выглядел, к примеру женский финал забега на 60 м — вокруг победительницы Полины Миллер две пустые дорожки.
Кто не испугался — не финишировал
Группа спортсменов и тренеров из группы «В контакте» под названием «StopDoping! Скажи допингу нет!» специально подсчитала число таких не захотевших выходить на старт— их 36 человек. Вот они.
Взрослые
1. Наталья Аристархова (МСМК) — 1500 м, справка о болезни 2. Иван Тухтачев (МСМК) — 800 м, справка о болезни 3. Денис Безруких (КМС) — 800 м, не стартовал 4. Екатерина Корнюшова (МС) — 60 м, справка о болезни 5. Анастасия Гафиятулина (КМС) — 200 м, справка о болезни 6. Ирина Кириченко (МС) — толкание ядра, не стартовала 7. Никита Михайлов (КМС) — 200 м, не стартовал 8. Александр Иванов (МС) — 1500 м, не стартовал 9. Алексей Степанов (КМС) — 3000 м, не стартовал 10. Иван Быков (МС) — толкание ядра, не стартовал 11. Антон Любославский (МСМК) — толкание ядра, не стартовал.
Юниоры до 23 лет
12. Максим Бронников (II разряд) — 60 м неявка, 200 м, не стартовал 13. Сергей Шайков (I разряд) — 60 м, неявка 14. Роман Белоносов (II разряд) — 200 м, не стартовал 15. Андрей Попов (КМС) — 3000 м, не стартовал.
Юниоры до 20 лет
16. Анастасия Кожухова (КМС) — 60 м с барьерами, не стартовала 17. Татьяна Плужниченко (I разряд) — 60 м, не стартовала 18. Алина Тарасова (КМС) — 60 м, справка о болезни 19. Александра Савушкина (КМС) — 60 м, справка 20. Полина Лукина (КМС) — 200 м, справка о болезни 21. Александра Савушкина (I разряд) — 200 м, не стартовала 22. Алина Тарасова (I разряд) — 200 м, не стартовала 23. Анна Филева (II разряд) — 1500 м, не стартовала 24. Карина Оченева (II разряд) — прыжок в длину, неявка 25. Диана Ярова (I разряд) — прыжок в длину, неявка 26. Владислав Красильников (I разряд) — 60 м, неявка 27. Николай Кикоть (КМС) — 400 м, не стартовал 28. Илья Кисельников (I разряд) — 800 м, не стартовал 29. Тимур Идрисов (КМС) — прыжок в длину, справка о болезни.
Девушки/юноши до 18 лет
30. Валерия Беляева (I разряд) — пятиборье, справка о болезни 31. Алена Герасимчук (I разряд) — 200 м, справка о болезни 32. Дарья Творогова (I разряд) — 200 м, справка о болезни 33. Марина Рубцова (КМС) — 200 м, не стартовала 34. Алина Савина (I разряд) — 800 м, справка о болезни 35. Егор Гредюшко (II разряд) — 60 м, не стартовал 36. Виталий Лебедев (I разряд) — 200 м, справка о болезни.
Были еще случаи, когда изможденные атлеты всё-таки выходили, но не финишировали или «баранили» все попытки — тут можно только подивиться их мужеству: в теории шанс попасть в руки страшных дяденек и тётенек из РУСАДА с пробирками наперевес у них оставался. Но они рискнули. Спорт, как известно — это преодоление.
Где посадки?
В лёгкой атлетике, кстати, почему-то особо чувствительные спортсмены с подвижной психикой. Стоит только объявить о допинг-контроле — у них сразу куда-то исчезает желание выступать. Если взять протоколы прошлогоднего Московского марафона, легко увидеть, как многие фавориты снялись, а часть из них пробежали крайне медленно, смешавшись с толпами любителей и тем самым избежав внимания допинг-офицеров. А в начале 2017 года «Чемпионат» описал аналогичный случай: в Оренбурге прошёл очередной этап зимнего тура Всероссийской федерации лёгкой атлетики — он же чемпионат России в беге на милю. После неожиданного известия о том, что турнир посетят допинг-офицеры, началось паническое бегство уже заявленных спортсменов. Более половины ранее записавшихся попросту не явились.
Всероссийская федерация легкой атлетики после той нашей публикации объявила о начале расследования — вы видели его публичные результаты? Я — нет.
Не будет их и в этот раз. В свободной стране джентльмены (и леди) имеют право болеть и не выходить на старт. А джентльмены и леди в других свободных странах почему-то не хотят иметь с ними никаких дел. Удивительно, правда?