Легкоатлетов сразила эпидемия после новости о допинг-контроле

Эпидемия. Российские легкоатлеты массово заболели, узнав о допинг-контроле

Пока на верхних этажах нашего спорта разоблачают антироссийские заговоры, вскрывают почты МОК и ВАДА и с тревогой ждут, сколько в итоге наших атлетов допустят до Олимпиады в Пхенчхане, на нижних живут своей обычной жизнью. Если посветить туда фонариком, можно увидеть только разбегающиеся по углам бесплотные тени. Тамошние обитатели не любят яркого света, у них есть свой маленький гешефтик и им достаточно. Все при деле, всех всё устраивает.

Но иногда там происходят настоящие новогодние чудеса — и вы уж извините, но большой мир должен про это узнать. Когда почти четыре десятка спортсменов на одном и том же соревновании в один день заболевают — это ли не чудо? Это ли не медицинский феномен, достойный научного изучения?

Переволновались — такое бывает

Случай произошёл 13-14 января в Иркутске, на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении. Все знают, что болезни имеют психосоматическую природу — это когда сильный стресс или волнение уменьшает сопротивляемость организма вирусам и бактериям. На соревнования в Иркутске внезапно нагрянул допинг-контроль от РУСАДА, и это стало настолько большим стрессом для участников, что многие из них заболели и/или не явились на старт. Тем самым, избежав болезненной процедуры — пописать в пробирку.

Особенно разочаровала собравшихся недуг, сваливший известную бегунью Наталью Аристархову . В конце декабря прошлого года на вузовском чемпионате Красноярского края она в одиночку пробежала 3000 м за фантастические по нынешним временам секунды (9.06,1). В Иркутске ожидалась похожая феерия, но организм на пике формы, как известно, особенно восприимчив к вирусам.

А вот как выглядел, к примеру женский финал забега на 60 м — вокруг победительницы Полины Миллер две пустые дорожки.

Кто не испугался — не финишировал

Группа спортсменов и тренеров из группы «В контакте» под названием «StopDoping! Скажи допингу нет!» специально подсчитала число таких не захотевших выходить на старт— их 36 человек. Вот они.

Взрослые

Юниоры до 23 лет

12. Максим Бронников (II разряд) — 60 м неявка, 200 м, не стартовал 13. Сергей Шайков (I разряд) — 60 м, неявка 14. Роман Белоносов (II разряд) — 200 м, не стартовал 15. Андрей Попов (КМС) — 3000 м, не стартовал.

Юниоры до 20 лет

16. Анастасия Кожухова (КМС) — 60 м с барьерами, не стартовала 17. Татьяна Плужниченко (I разряд) — 60 м, не стартовала 18. Алина Тарасова (КМС) — 60 м, справка о болезни 19. Александра Савушкина (КМС) — 60 м, справка 20. Полина Лукина (КМС) — 200 м, справка о болезни 21. Александра Савушкина (I разряд) — 200 м, не стартовала 22. Алина Тарасова (I разряд) — 200 м, не стартовала 23. Анна Филева (II разряд) — 1500 м, не стартовала 24. Карина Оченева (II разряд) — прыжок в длину, неявка 25. Диана Ярова (I разряд) — прыжок в длину, неявка 26. Владислав Красильников (I разряд) — 60 м, неявка 27. Николай Кикоть (КМС) — 400 м, не стартовал 28. Илья Кисельников (I разряд) — 800 м, не стартовал 29. Тимур Идрисов (КМС) — прыжок в длину, справка о болезни.

Девушки/юноши до 18 лет

30. Валерия Беляева (I разряд) — пятиборье, справка о болезни 31. Алена Герасимчук (I разряд) — 200 м, справка о болезни 32. Дарья Творогова (I разряд) — 200 м, справка о болезни 33. Марина Рубцова (КМС) — 200 м, не стартовала 34. Алина Савина (I разряд) — 800 м, справка о болезни 35. Егор Гредюшко (II разряд) — 60 м, не стартовал 36. Виталий Лебедев (I разряд) — 200 м, справка о болезни.

Были еще случаи, когда изможденные атлеты всё-таки выходили, но не финишировали или «баранили» все попытки — тут можно только подивиться их мужеству: в теории шанс попасть в руки страшных дяденек и тётенек из РУСАДА с пробирками наперевес у них оставался. Но они рискнули. Спорт, как известно — это преодоление.

Где посадки?

В лёгкой атлетике, кстати, почему-то особо чувствительные спортсмены с подвижной психикой. Стоит только объявить о допинг-контроле — у них сразу куда-то исчезает желание выступать. Если взять протоколы прошлогоднего Московского марафона, легко увидеть, как многие фавориты снялись, а часть из них пробежали крайне медленно, смешавшись с толпами любителей и тем самым избежав внимания допинг-офицеров. А в начале 2017 года «Чемпионат» описал аналогичный случай: в Оренбурге прошёл очередной этап зимнего тура Всероссийской федерации лёгкой атлетики — он же чемпионат России в беге на милю. После неожиданного известия о том, что турнир посетят допинг-офицеры, началось паническое бегство уже заявленных спортсменов. Более половины ранее записавшихся попросту не явились.

Всероссийская федерация легкой атлетики после той нашей публикации объявила о начале расследования — вы видели его публичные результаты? Я — нет.

Не будет их и в этот раз. В свободной стране джентльмены (и леди) имеют право болеть и не выходить на старт. А джентльмены и леди в других свободных странах почему-то не хотят иметь с ними никаких дел. Удивительно, правда?