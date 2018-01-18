Победительница Минского полумарафона Ляхович дисквалифицирована на два года

"За нарушение антидопинговых правил в период с 11 декабря 2010 года по 11 апреля 2014 года — "абнормальные показатели биологического паспорта" решением дисциплинарной комиссии Белорусской федерации легкой атлетики Людмила Ляхович дисквалифицирована сроком на два года с 31 октября 2017 года по 30 октября 2019 года с аннулированием результатов за период с 27 июня 2012 по 10 апреля 2016 года", — отметили в БФЛА. Белорусская легкоатлетка Людмила Ляхович, ставшая в 2017 году победительницей Минского полумарафона, дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в сообщении Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА), размещенном на сайте организации.

Ляхович (в девичестве Коваленко) до 2014 года представляла Украину. В 2017 году спортсменка получила право представлять Белоруссию и в составе сборной страны стала победительницей командного зачета Кубка Европы в беге на 10000 метров. Также спортсменка стала победительницей Минского полумарафона в 2017 году.