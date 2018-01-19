Умерла Карла Маранджони

Итальянская спортсменка Карла Маранджони скончалась в возрасте 102 лет, сообщает РБК . Мараджони — серебряная медалистка Олимпийских игр 1928 года. Награда Олимпиады досталась ей в командных выступлениях по гимнастике. На тот момент Мараджони было 12 лет.

До сих пор Маранджони являлась единственной медалисткой Игр-1928, оставшейся в живых.

Для Италии завоеванная Мараджони медаль стала первой в истории. Всего на тех Играх Италия завоевала 19 наград.

В сборную Италии по гимнастике в 1928 году вошли 12 спортсменок, самой старшей из которых было 17 лет.