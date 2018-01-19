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Умерла Карла Маранджони
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Умерла Карла Маранджони 

Рамблер 19 января 2018
Фото: AgipaPress
Итальянская спортсменка Карла Маранджони скончалась в возрасте 102 лет, сообщает РБК. Мараджони — серебряная медалистка Олимпийских игр 1928 года. Награда Олимпиады досталась ей в командных выступлениях по гимнастике. На тот момент Мараджони было 12 лет.
До сих пор Маранджони являлась единственной медалисткой Игр-1928, оставшейся в живых.
Для Италии завоеванная Мараджони медаль стала первой в истории. Всего на тех Играх Италия завоевала 19 наград.
В сборную Италии по гимнастике в 1928 году вошли 12 спортсменок, самой старшей из которых было 17 лет.
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