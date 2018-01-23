«Это фиаско, братан!»: Родченков запутался в показаниях

Показания информатора ВАДА Григория Родченкова на суде в Женеве содержат противоречия, сообщил на своей странице в соцсети Facebook адвокат Артем Пацев , который представляет российских спортсменов на заседании Спортивного арбитражного суда.

По его словам, Родченков «запутался» в своих показаниях и «многочисленных версиях» того, как именно функционировала «государственная схема поддержки допинга» в России.

«Надеюсь, арбитры это учтут», — написал он.

22 января КАС начал рассматривать апелляции 39 россиян, пожизненно отстраненных от участия в олимпийских играх из-за якобы выявленных случаев применения допинга.

В 2015 году на тот момент глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, обвиненный Всемирным антидопинговым агентством в умышленном уничтожении допинг-проб, подал в отставку и уехал в США, а позже стал информатором ВАДА по делу об употреблении запрещенных препаратов российскими спортсменами. В России Родченков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.