Ещё
«Это фиаско, братан!»: Родченков запутался в показаниях
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Это фиаско, братан!»: Родченков запутался в показаниях 

Рамблер 23 января 2018
Показания информатора ВАДА Григория Родченкова на суде в Женеве содержат противоречия, сообщил на своей странице в соцсети Facebook адвокат Артем Пацев, который представляет российских спортсменов на заседании Спортивного арбитражного суда.
>> Родченков сумасшедший
По его словам, Родченков «запутался» в своих показаниях и «многочисленных версиях» того, как именно функционировала «государственная схема поддержки допинга» в России.
«Надеюсь, арбитры это учтут», — написал он.
22 января КАС начал рассматривать апелляции 39 россиян, пожизненно отстраненных от участия в олимпийских играх из-за якобы выявленных случаев применения допинга.
В 2015 году на тот момент глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, обвиненный Всемирным антидопинговым агентством в умышленном уничтожении допинг-проб, подал в отставку и уехал в США, а позже стал информатором ВАДА по делу об употреблении запрещенных препаратов российскими спортсменами. В России Родченков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
 Ещё 47 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение