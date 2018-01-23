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РУСАДА дисквалифицировала восемь спортсменов
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РУСАДА дисквалифицировало восемь спортсменов за допинг 

RT на русском 23 января 2018
Фото: РИА Новости
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о дисквалификации восьми российских спортсменов.
Федерация современного пятиборья России вынесла решение о дисквалификации Дмитрия Соколова за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен дисквалифицирован на два года, начиная с 6 октября 2017 года.
Федерация тяжёлой атлетики России дисквалифицировала Петрова Игоря (на два года, начиная с 21 февраля 2017 года), Сонина Алексея (на два года и шесть месяцев, с 07 марта 2017 года) и Кудаева Жамала (на 2 года, с 02 ноября 2017 года).
Федерация бокса России отстранила от соревнований Чобанова Руслана (на 4 года, с 07 ноября 2017 года) и Токарчук Алену (на 2 года, с 28 ноября 2017 года).
Федерация пауэрлифтинга России дисквалифицировала Быстрова Андрея и Вигандта Андрея (на 4 года, с 19 октября 2017 года).
Ранее международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила россиянина Олега Чена от международных соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.
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