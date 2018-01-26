Российская легкоатлетка Кадашева дисквалифицирована на четыре года за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало российскую бегунью Сабрину Кадашеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с 28 ноября 2017 года. В допинг-пробе Кадашевой было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Спортсменка не завоевывала медалей на крупных международных соревнованиях. В 2016 году Кадашева вышла в финал первенства России среди юношей и девушек в помещении, где показала 10-й результат в беге на 3000 м.