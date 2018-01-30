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«Разрешалось все»: Родченков выступил с новыми обвинениями
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«Разрешалось все»: Родченков выступил с новыми обвинениями 

Рамблер 30 января 2018
Информатор ВАДА и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, заявил, что все россияне, принявшие участие в Олимпиаде 2008 года, принимали допинг. Об этом он заявил в интервью немецкому каналу ARD.
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По его словам, перед летними Олимпийскими играми в Пекине «можно было все», поэтому каждый член российской сборной принимал запрещенные препараты. После этого, отметил Родченков, «стратегия» поменялась и возглавлявшаяся им Московская антидопинговая лаборатория начала «контролировать все».
В 2015 году на тот момент глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, обвиненный Всемирным антидопинговым агентством в умышленном уничтожении допинг-проб, подал в отставку и уехал в США, а позже стал информатором ВАДА по делу об употреблении запрещенных препаратов российскими спортсменами. В России Родченков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
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