«Разрешалось все»: Родченков выступил с новыми обвинениями

Информатор ВАДА и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков , заявил, что все россияне, принявшие участие в Олимпиаде 2008 года, принимали допинг. Об этом он заявил в интервью немецкому каналу ARD.

По его словам, перед летними Олимпийскими играми в Пекине «можно было все», поэтому каждый член российской сборной принимал запрещенные препараты. После этого, отметил Родченков, «стратегия» поменялась и возглавлявшаяся им Московская антидопинговая лаборатория начала «контролировать все».

В 2015 году на тот момент глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, обвиненный Всемирным антидопинговым агентством в умышленном уничтожении допинг-проб, подал в отставку и уехал в США, а позже стал информатором ВАДА по делу об употреблении запрещенных препаратов российскими спортсменами. В России Родченков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.