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МОК и ФИФА обвинили в коррупции
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СМИ: США подозревает в коррупции несколько крупных спортивных организаций 

Газета.Ru 1 февраля 2018
Власти США подозревают ряд международных спортивных организаций в причастности к коррупции, сообщает ТАСС.
По информации The New York Times, Генеральная прокуратура США и прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк отправили запросы о предоставлении информации в ФИФА, Международный олимпийский комитет (МОК), Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ), а также Национальный олимпийский комитет (НОК) США.
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Американский власти подозревают спортивные организации в вымогательстве, мошенничестве и легализации доходов от незаконной деятельности. Данные случаи могут касаться выборов городов для проведения международных соревнований. В частности, у следователей есть вопросы касательно чемпионатов мира по легкой атлетике, которые пройдут в Дохе в 2019 году и в американском Юджине в 2021 году.
The New York Times отмечает, что в США также интересуются компанией Helios Partners, которая, по мнению издания, помогала ряду стран осуществлять лоббистскую деятельность с целью получения прав на организацию и проведение крупных международных соревнований. Газета заявляет, что компания предоставляла услуги России в получении права на проведение Олимпиады 2014 года в Сочи и чемпионата мира 2018 года.
Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт в новом фильме выдвинул обвинения главе МОК Томасу Баху.
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