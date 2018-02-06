Комитет спортсменов WADA разочарован решением CAS в отношении 28 россиян

Комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС

"В качестве членов комитета спортсменов WADA мы хотим выразить наше глубокое разочарование постановлением CAS о восстановлении результатов 28 российских олимпийцев с Игр 2014 года в Сочи", — говорится в сообщении.

1 февраля CAS отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.

Ранее сообщалось, что WADA намерено тщательно проанализировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по удовлетворению апелляций 28 российских спортсменов.