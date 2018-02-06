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Комитет спортсменов WADA разочарован решением CAS в отношении 28 россиян
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Комитет спортсменов WADA разочарован решением CAS в отношении 28 россиян 

Газета.Ru 6 февраля 2018
Фото: Reuters
Комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС.
"В качестве членов комитета спортсменов WADA мы хотим выразить наше глубокое разочарование постановлением CAS о восстановлении результатов 28 российских олимпийцев с Игр 2014 года в Сочи", — говорится в сообщении.
1 февраля CAS отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.
Ранее сообщалось, что WADA намерено тщательно проанализировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по удовлетворению апелляций 28 российских спортсменов.
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