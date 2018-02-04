Ласицкене и Лысенко могут стать лучшими атлетами января

Легкоатлет Лысенко не планирует выступать на зарубежных стартах до зимнего ЧМ

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Один из лидеров мирового сезона в мужских прыжках в высоту Данил Лысенко не планирует выступать на зарубежных стартах до начала чемпионата мира в помещении, который пройдет с 1 по 4 марта в британском Бирмингеме. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.

Серебряный призер ЧМ-2017 Лысенко 27 января на турнире в чешском Густопече сумел преодолеть планку на высоте 2 метра 37 см, показав на тот момент лучший результат сезона в мире. 1 февраля чемпион мира катарец Мутаз Баршим на турнире в Тегеране прыгнул на 2,38.

"В этом зимнем сезоне очень мало хороших турниров, где есть мужская высота, — заметил Воронков. — Данил дважды выступил в Чехии, где оба раза показал хороший результат. До чемпионата мира у него не планируется зарубежных стартов. Его приглашали в конце февраля на этап Зимнего тура в Глазго, но мы не видим смысла туда ехать накануне чемпионата мира".

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Лысенко был допущен IAAF к участию в международных стартах в сезоне-2018 в нейтральном статусе 25 января.