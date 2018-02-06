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Ласицкене выиграла 33-й турнир подряд
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Прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла 33-й турнир подряд 

ТАСС 6 февраля 2018
Фото: ТАСС
Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене стала победительницей международного турнира в словацком городе Банска-Бистрица.
25-летняя россиянка, выступавшая под нейтральным флагом, преодолела планку на высоте 2,02 метра, показав второй результат сезона в мире. Она не смогла повторить собственное достижение (2,04 м), установленное в январе на соревнованиях в Волгограде. Ласицкене выиграла 33-й турнир подряд.
Второе место на соревнованиях в Словакии заняла Леверн Спенсер (Сент-Люсия) — 1,94 м. Тройку замкнула итальянка Алессия Трост (1,91).
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