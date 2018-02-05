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Захарова: не пора ли на допинг проверить членов МОК?
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Захарова: не пора ли на допинг проверить членов МОК? 

Чемпионат.com 5 февраля 2018
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение комиссии МОК отказать 15 россиянам в допуске на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Ранее 13 спортсменам и двум тренерам, оправданным CAS, было отказано в участии в Играх.
«Как говорится в заявлении МОК, решение спортивного арбитража не сняло подозрений в допинге. У комиссии нет достаточной уверенности в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми. После таких заявлений возникает вопрос: а не пора ли на допинг проверить членов МОК?» — написала Захарова в «Фейсбуке».
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