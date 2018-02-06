Коробкина подала заявку в ИААФ на участие в международных стартах

Российская бегунья Елена Коробкина подала в заявку в ИААФ на участие в международных турнирах, сообщет «Р-Спорт» со ссылкой на руководителя пресс-службы ВФЛА Наталью Юхареву . Она уже подавала заявку на участие в международных соревнованиях в 2017 году, но тогда легкоатлетка подчеркнула, что делает это лишь для допуска до коммерческих стартов, а не крупных турниров, подобных чемпионату Европы, потому что хочет выступать на них под российским флагом, а не в нейтральном статусе. ИААФ не допустил ее к стартам.

— Во вторник по стандартной схеме в ИААФ была отправлена заявка Елены Коробкиной, а по упрощенной — бегуна Данилы Тундыкова, — сказала Юхарева.

Коробкина в 2015 году выиграла чемпионат Европы в помещении в беге на 3000 м.

Напомним, что российские легкоатлеты второй год подряд получают индивидуальные допуски выступают под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА.

В 2017 году 47 россиян получили допуск ИААФ к международным стартам, 98 спортсменам было отказано, в основном из-за недостаточного количества допинг-проб. На чемпионате мира-2017 в нейтральном статусе выступили 19 российских легкоатлетов.