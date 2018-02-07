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Спортсмены-инвалиды не будут платить налог с выигранных призов
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Спортсмены-инвалиды не будут платить налог с выигранных призов 

Парламентская газета 7 февраля 2018
Фото: Парламентская газета
Спортсменов-инвалидов, которые участвуют во всероссийских соревнованиях по девяти видам спорта, а также их тренеров могут освободить от уплаты с вознаграждений налога на доходы физических лиц.
Соответствующие поправки в Налоговый кодекс Госдума приняла во втором чтении. Ранее замминистра финансов Илья Трунин отмечал, что законопроект связан с недопуском российских спортсменов на Паралимпийские игры.
Налог не будут взимать с призов, полученных на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных шахматных олимпиадах, чемпионатах и кубках мира и Европы.
Ранее Международный паралимпийский комитет запретил российским атлетам-паралимпийцам выступать на международных соревнованиях, в том числе Паралимпийских играх, в следующих дисциплинах: биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборд-кроссе, хоккей-следже, лёгкой атлетике.
Чтобы дать возможность спортсменам проявить себя и получить материальные вознаграждения, будут проведены открытые всероссийские спортивные соревнования по этим видам спорта. При этом от уплаты НДФЛ освободят не только денежные вознаграждения, но и призы, полученные в натуральной форме.
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