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В манеже ЦСКА стартовала Спартакиада высших учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации по легкой атлетике.
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В манеже ЦСКА стартовала Спартакиада высших учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации по легкой атлетике. 

ТК «Звезда» 8 февраля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Соревнования являются отборочными в состав сборной Российской Армии для участия в III Всемирных кадетских играх, которые пройдут с 28 апреля по 6 мая в Индонезии.
В Спартакиаде принимают участие 28 команд российских военных ВУЗов: от Калининграда до Хабаровска, от Севастополя до Санкт-Петербурга. Всего за медали турнира будет бороться около 300 курсантов, в том числе около 20 девушек.
Удачи участникам турнира в приветственном слове пожелал начальник Управления физического подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Олег Боцман.
— Надеюсь, что соревнования пройдут в честной, бескомпромиссной борьбе и, самое главное, без травм, — сказал полковник Боцман. В рамках церемонии он вручил удостоверение мастера спорта по легкой атлетике сержанту Вольского военного института материального обеспечения Дарье Подченковой.
Старший тренер — начальник спортивной команды ЦСКА по легкой атлетике, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики полковник Андрей Крупорушников стал главным судьей Спартакиады. Он отметил, что соревнования проходят в год 130-летия отечественной легкой атлетики и в день рождения легендарного советского и армейского легкоатлета, стайера, двукратного олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 Владимира Куца, чьем именем назван легкоатлетический манеж ЦСКА — сегодня ему мог исполнится 91 год.
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