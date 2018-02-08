В манеже ЦСКА стартовала Спартакиада высших учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации по легкой атлетике.

Соревнования являются отборочными в состав сборной Российской Армии для участия в III Всемирных кадетских играх, которые пройдут с 28 апреля по 6 мая в Индонезии.

В Спартакиаде принимают участие 28 команд российских военных ВУЗов: от Калининграда до Хабаровска, от Севастополя до Санкт-Петербурга. Всего за медали турнира будет бороться около 300 курсантов, в том числе около 20 девушек.

Удачи участникам турнира в приветственном слове пожелал начальник Управления физического подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Олег Боцман

— Надеюсь, что соревнования пройдут в честной, бескомпромиссной борьбе и, самое главное, без травм, — сказал полковник Боцман. В рамках церемонии он вручил удостоверение мастера спорта по легкой атлетике сержанту Вольского военного института материального обеспечения Дарье Подченковой.