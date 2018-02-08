Ласицкене получила визовое приглашение от организаторов зимнего чемпионата мира

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сказала, что организаторы чемпионата мира в помещении направили приглашение для оформления въездной визы прыгунье в высотку Марии Ласицкене. 6 февраля россиянка выиграла 33-й турнир подряд.

— Пришли визовые приглашения для Марии Ласицкене , которая перед чемпионатом мира планирует выступить в британском Глазго, — цитирует ТАСС Юхареву. — Также могут приступать оформлять визы Прокопенко, Лысенко и Сидорова. Ждем со дня на день, что придет приглашение и толкателю ядра Александру Лесному

В декабре 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) решила на время отстранения ВФЛА позволить российским легкоатлетам, которые соответствуют критериям организации, выступать на международных стартах в нейтральном статусе. В 2018 году такое право имеют 19 российских спортсменов.

Напомним, чемпионат мира в помещении 2018 года пройдет в Бирмингеме с 1 по 4 марта.