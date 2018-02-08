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Ласицкене получила визовое приглашение от организаторов зимнего чемпионата мира
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Ласицкене получила визовое приглашение от организаторов зимнего чемпионата мира 

Спорт-Экспресс 8 февраля 2018
Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сказала, что организаторы чемпионата мира в помещении направили приглашение для оформления въездной визы прыгунье в высотку Марии Ласицкене. 6 февраля россиянка выиграла 33-й турнир подряд.
Также документы пришли на Данила Лысенко, Анжелику Сидорову и Викторию Прокопенко.
— Пришли визовые приглашения для Марии Ласицкене, которая перед чемпионатом мира планирует выступить в британском Глазго, — цитирует ТАСС Юхареву. — Также могут приступать оформлять визы Прокопенко, Лысенко и Сидорова. Ждем со дня на день, что придет приглашение и толкателю ядра Александру Лесному.
В декабре 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) решила на время отстранения ВФЛА позволить российским легкоатлетам, которые соответствуют критериям организации, выступать на международных стартах в нейтральном статусе. В 2018 году такое право имеют 19 российских спортсменов.
Отметим, что 6 февраля ВФЛА направила в ИААФ официальное письмо с просьбой ускорить рассмотрение заявок для выступления на международной арене для тех российских атлетов, которые выполнили норматив для участия в зимнем мировом первенстве. Речь идет о Тимуре Моргунове (прыжки с шестом), Константине Шабанове (бег на 60 м/б), Александре Менькове (прыжки в длину), Максиме Афонине (толкание ядра), Кристине Сивковой (бег на 60 м), Артеме Примаке (тройной прыжок, прыжок в длину), Александре Гуляевой (бег на 800 м и 1500 м) и Анне Крыловой (тройной прыжок).
Напомним, чемпионат мира в помещении 2018 года пройдет в Бирмингеме с 1 по 4 марта.
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