ФИФА рассмотрит жалобу РФС на федерацию футбола Норвегии

Комитет по этике ФИФА принял к рассмотрению жалобу РФС на высказывания президента федерации футбола Норвегии Терье Свендсена о российской сборной.

"ФИФА подтвердила РФС, что комитет по этике принял на рассмотрение жалобу на Федерацию футбола Норвегии", — сообщили в пресс-службе РФС.

Ранее Свендсен в интервью норвежским СМИ призвал ФИФА более активно расследовать возможное употребление допинга в российском футболе и в случае необходимости отстранить сборную России от участия в домашнем чемпионате мира 2018 года.