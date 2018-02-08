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ФИФА рассмотрит жалобу РФС на федерацию футбола Норвегии
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ФИФА рассмотрит жалобу РФС на федерацию футбола Норвегии 

Евро-футбол.Ру 8 февраля 2018
Комитет по этике ФИФА принял к рассмотрению жалобу РФС на высказывания президента федерации футбола Норвегии Терье Свендсена о российской сборной.
"ФИФА подтвердила РФС, что комитет по этике принял на рассмотрение жалобу на Федерацию футбола Норвегии", — сообщили в пресс-службе РФС.
Ранее Свендсен в интервью норвежским СМИ призвал ФИФА более активно расследовать возможное употребление допинга в российском футболе и в случае необходимости отстранить сборную России от участия в домашнем чемпионате мира 2018 года.
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