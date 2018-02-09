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Три медали завоевали вологодские легкоатлеты на соревнованиях в Санкт-Петербурге
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Три медали завоевали вологодские легкоатлеты на соревнованиях в Санкт-Петербурге 

Вологда.рф 9 февраля 2018
Фото: Вологда.рф
Серебро и две бронзы легкоатлетических соревнований приехали в Вологду из Санкт-Петербурга. В северной столице прошёл легкоатлетический «Мемориал заслуженного тренера СССР В. И. Алексеева».
Сотни спортсменов из разных регионов России соревновались в шести дисциплинах: упражнениях с шестом, прыжках в высоту, тройных прыжках, беге на 60 и 500 метров, на 1 милю. По итогам состязаний в беге на полкилометра второе место занял Максим Рафилович. Заданную дистанцию он преодолел за 1.04.34. В беге на 60 метров лучший среди вологжан результат показал Дмитрий Шкуропатов, занявший третье место. Свой путь он пробежал за 6.83. А вот известный легкоатлет Константин Петряшов занял лишь четвёртое место в этой дисциплине.
Среди девушек отличилась Елена Черняева. Она участвовала в забеге на 60 метров и показала третий результат. Дистанцию спортсменка преодолела за 7.51.
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