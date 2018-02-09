Адвокат Родченкова призвал к отставке главы МОК

Адвокат информатора WADA обрадовался отказу CAS в апелляции российским спортсменам.

Он заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворять апелляцию 47 россиян, не получивших приглашение от МОК на Олимпиаду в Пхенчхане, это правильная реакция на протесты «чистых спортсменов».

«Уверен, что решение CAS — это реакция на протесты чистых спортсменов против олимпийской коррупции и сокрытия нарушений. Надеюсь, что Бах эти сигналы слышит. Ради олимпийских идеалов ему следует уйти в отставку», — цитирует Уолдена «Спорт-экспресс».

Ранее сегодня Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 47 российских спортсменов, пожаловавшихся на отказ МОК пригласить их на Олимпиаду-2018. Президент WADA порадовался решению CAS.