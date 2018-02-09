Адвокат Родченкова призвал к отставке главы МОК 

Адвокат информатора WADA обрадовался отказу CAS в апелляции российским спортсменам.
Президент Международного олимпийского комитете (МОК) Томас Бах должен уйти в отставку после допингового скандала, связанного с Россией, ради олимпийских идеалов, считает адвокат информатора WADA Григория Родченкова Джим Уолден.
Он заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворять апелляцию 47 россиян, не получивших приглашение от МОК на Олимпиаду в Пхенчхане, это правильная реакция на протесты «чистых спортсменов».
«Уверен, что решение CAS — это реакция на протесты чистых спортсменов против олимпийской коррупции и сокрытия нарушений. Надеюсь, что Бах эти сигналы слышит. Ради олимпийских идеалов ему следует уйти в отставку», — цитирует Уолдена «Спорт-экспресс».
Ранее сегодня Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 47 российских спортсменов, пожаловавшихся на отказ МОК пригласить их на Олимпиаду-2018. Президент WADA порадовался решению CAS.