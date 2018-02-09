CAS назвал причины, по которым 47 россиян не были допущены на Олимпиаду

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решений по 47 российским спортсменам и тренерам, которые не были допущены до Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости.

В решении по 13 спортсменам и двум тренерам, пожизненно отстраненным Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, но впоследствии оправданным CAS, говорится, что начатая МОК процедура по формированию списка приглашенных на Олимпиаду российских спортсменов не может с точки зрения коллегии арбитров выездного подразделения CAS считаться санкциями, о чем говорили истцы.

«Скорее, это можно назвать решением о праве на получение допуска. Обеспечивая процедуру, благодаря которой спортсмены и вспомогательный персонал могли получить шанс выступить на Олимпиаде, МОК не лишил заявителей любого права на участие в Играх», — говорится в тексте решения.

Коллегия приходит к выводу, что эта процедура стала взвешенным ответом на «подтвержденную государственную допинг-схему». В решении приводится выдержка из Олимпийской хартии, которая гласит: «Любая заявка должна быть одобрена МОК, который может по своему усмотрению отказать заявителю без предоставления оснований. Никому не гарантировано право участвовать в Олимпийских играх». Коллегия постановила, что не нашла доказательств того, что комиссия МОК, занимавшаяся приглашением россиян на Олимпиаду, действовала несправедливо или необоснованно.