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CAS назвал причины, по которым 47 россиян не были допущены на Олимпиаду
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CAS назвал причины, по которым 47 россиян не были допущены на Олимпиаду 

BFM.RU 9 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решений по 47 российским спортсменам и тренерам, которые не были допущены до Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости.
В решении по 13 спортсменам и двум тренерам, пожизненно отстраненным Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, но впоследствии оправданным CAS, говорится, что начатая МОК процедура по формированию списка приглашенных на Олимпиаду российских спортсменов не может с точки зрения коллегии арбитров выездного подразделения CAS считаться санкциями, о чем говорили истцы.
«Скорее, это можно назвать решением о праве на получение допуска. Обеспечивая процедуру, благодаря которой спортсмены и вспомогательный персонал могли получить шанс выступить на Олимпиаде, МОК не лишил заявителей любого права на участие в Играх», — говорится в тексте решения.
Коллегия приходит к выводу, что эта процедура стала взвешенным ответом на «подтвержденную государственную допинг-схему». В решении приводится выдержка из Олимпийской хартии, которая гласит: «Любая заявка должна быть одобрена МОК, который может по своему усмотрению отказать заявителю без предоставления оснований. Никому не гарантировано право участвовать в Олимпийских играх». Коллегия постановила, что не нашла доказательств того, что комиссия МОК, занимавшаяся приглашением россиян на Олимпиаду, действовала несправедливо или необоснованно.
Власти РФ неоднократно заявляли об отсутствии в стране господдержки применения допинга в спорте. В докладе комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида отмечалось, что доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ «допинговой системы» найдено не было.
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