Глава МОК Бах прокомментировал появление российских флагов на Играх

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал тот факт, что на трибунах спортивных арен Олимпиады-2018 находится большое количество болельщиков из России с национальными флагами и атрибутикой.

"Всегда хорошо, когда болельщики на трибунах поддерживают атлетов. Зрители — свободные люди, и они могут болеть, если делают это правильным способом", — приводит слова Баха "Чемпионат.com"

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР), в результате чего отечественные спортсмены, не уличенные в нарушении антидопинговых правил, смогут выступить на Играх-2018 только под нейтральным флагом. Им запрещено использовать национальную символику.

При этом МОК разрешил российским болельщикам проносить с собой на олимпийские объекты и демонстрировать национальный флаг.

Ранее сообщалось, что у российского болельщика в Пхенчхане хотели отобрать флаг.