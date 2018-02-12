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Глава МОК Бах прокомментировал появление российских флагов на Играх
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Глава МОК Бах прокомментировал появление российских флагов на Играх 

Газета.Ru 12 февраля 2018
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал тот факт, что на трибунах спортивных арен Олимпиады-2018 находится большое количество болельщиков из России с национальными флагами и атрибутикой.
"Всегда хорошо, когда болельщики на трибунах поддерживают атлетов. Зрители — свободные люди, и они могут болеть, если делают это правильным способом", — приводит слова Баха "Чемпионат.com".
5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР), в результате чего отечественные спортсмены, не уличенные в нарушении антидопинговых правил, смогут выступить на Играх-2018 только под нейтральным флагом. Им запрещено использовать национальную символику.
При этом МОК разрешил российским болельщикам проносить с собой на олимпийские объекты и демонстрировать национальный флаг.
Ранее сообщалось, что у российского болельщика в Пхенчхане хотели отобрать флаг.
Следить за всеми событиями третьего дня Олимпиады можно в трансляции "Газеты.Ru".
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