Чемпион мира Меньков победил в прыжках в длину на зимнем ЧР по лёгкой атлетике 

В Москве завершился чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении. В прыжках в длину первенствовал чемпион мира 2013 года Александр Меньков.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва
Мужчины 1500 м 1. Валентин Смирнов (Санкт-Петербург/Челябинская область) — 3.39,27. 2. Владимир Никитин (Москва/Пермский край) — 3.39,52. 3. Егор Николаев (Московская область/Башкортостан) — 3.42,65. 5000 м 1. Евгений Рыбаков (Кемеровская область) — 13.47,22. 2. Игорь Максимов (Новосибирская область) — 13.57,86. 3. Юрий Клопцов (Москва/Алтайский край) — 14.00,27. 4х400 м 1. Свердловская область — 3.10,60. 2. Санкт-Петербург — 3.11,08. 3. Москва — 3.11,82. Прыжки в длину 1. Александр Меньков (Красноярский край/Мордовия) — 8,23. 2. Артем Примак (Краснодарский край/Хабаровский край) — 8,02. 3. Анатолий Ряполов (Краснодарский край) — 7,87. Женщины 1500 м 1. Анастасия Гуляева (Москва/Ивановская область) — 4.08,49. 2. Елена Коробкина (Москва/Липецкая область) — 4.11,15. 3. Марина Поспелова (Москва/Ярославская область) — 4.12,02. 5000 м 1. Елена Седова (Московская область/Новосибирская область) — 15.37,06. 2. Ольга Кунгина (Москва/Пермский край) — 15.39.24. 3. Светлана Симакова (Московская область) — 15.43,28. 4х400 м 1. Московская область — 3.35,72. 2. Москва — 3.36,71. 3. Свердловская область — 3.39,35.