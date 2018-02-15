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18 российским легкоатлетам отказали в допуске на международные турниры
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18 российским легкоатлетам отказали в допуске на международные турниры 

Практика 15 февраля 2018
Фото: Практика
Международная ассоциация легкоатлетических федераций не допустила 18 россиян до международных стартов. Они должны были вступать в нейтральном статусе, однако им отказали из-за того, что их срок пребывания в пуле был недостаточным.
Отказ получили Татьяна Стецюк, Егор Николаев, Ангелина Краснова, Салават Илькаев, Георгий Горохов, Мария Павлова, Елена Панова, Анатолий Ряполов, Феликс Шестопалов, Екатерина Горшенина, Руслан Перестюк, Ксения Зыбина, Мария Громышева, Дмитрий Семенов, Татьяна Швыдкина, Нина Морозова, Даниил Котов и Мария Аглицкая, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Стоит отметить, что Мария Аглицкая и Егор Николаев уже имеют выполненные нормативы для участия в зимнем чемпионате мира. Впрочем, спортсмены могут рассчитывать на пересмотр заявки, однако только когда условие 12-месячного пребывания в пуле тестирования будет выполнено.
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