18 российским легкоатлетам отказали в допуске на международные турниры

Международная ассоциация легкоатлетических федераций не допустила 18 россиян до международных стартов. Они должны были вступать в нейтральном статусе, однако им отказали из-за того, что их срок пребывания в пуле был недостаточным.

Стоит отметить, что Мария Аглицкая и Егор Николаев уже имеют выполненные нормативы для участия в зимнем чемпионате мира. Впрочем, спортсмены могут рассчитывать на пересмотр заявки, однако только когда условие 12-месячного пребывания в пуле тестирования будет выполнено.