Ещё
Бывший президент IAAF Диак и нынешний глава организации Коу проведут очную ставку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший президент IAAF Диак и нынешний глава организации Коу проведут очную ставку 

ТАСС 16 февраля 2018
ТАСС, 16 февраля. Бывший глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) сенегалец Ламин Диак, подозреваемый в коррупции, попросил очную ставку с нынешним президентом организации Себастьяном Коу. Последний позднее ответил согласием на предложение, сообщает AFP.
Диак возглавлял IAAF с 1999 по 2015 год. На этом посту сенегальца сменил двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 м британец Коу. В начале января 2016 года Диак из-за обвинений в коррупции был пожизненно отстранен комиссией по этике IAAF от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой.
Летом 2016 года в распоряжении Би-би-си оказались документы, подтверждающие, что Коу победил на выборах в президенты организации в августе 2015 года при помощи Диака.
Позднее немецкий телеканал ARD и французская газета Le Monde сообщили о том, что представители IAAF требовали от 300 до 700 тыс. евро с шестерых российских легкоатлетов за неразглашение данных об их положительных допинг-пробах.
Сенегалец и его юрист Хабиб Сиссе 1 ноября 2016 года были арестованы французской полицией по подозрению в получении взятки от российских легкоатлетов. Согласно данным прокуратуры, размер взятки составлял примерно 1 млн евро.
ТАСС: последние новости
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг Российский велогонщик Киселев дисквалифицирован на четыре года за допинг Командный чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Смоленске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение