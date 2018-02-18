Ещё
МОК подозревает российского спортсмена в нарушении антидопинговых правил
Далее:
Читайте также:
Ещё

МОК подозревает российского спортсмена в нарушении антидопинговых правил 

Газета.Ru 18 февраля 2018
Руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России Константин Выборнов рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) официально уведомил о возможном нарушении допинговых правил одним из российских спортсменов. Слова Выборнова приводит ТАСС.
"Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил.
Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы «Б», которые станут известны, предположительно, в течение 24 часов", — отметил Выборнов.
Ранее СМИ сообщили, что допинг, а конкретно мельдоний, был найден у керлингиста Александра Крушельницкого. Сам спортсмен заявил, что не в курсе этого.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции девятого дня Игр-2018, которую ведет "Газета.Ru".
Газета.Ru: последние новости
Шубенков о популярности спорта в России: все очень плохо CAS оправдал менеджера ИААФ Гарнье по делу о сокрытии допинг-проб россиян Легкоатлетка Чичерова может не вернуться в спорт после окончания дисквалификации
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение