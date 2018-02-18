МОК подозревает российского спортсмена в нарушении антидопинговых правил

Руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России Константин Выборнов рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) официально уведомил о возможном нарушении допинговых правил одним из российских спортсменов. Слова Выборнова приводит ТАСС

"Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил.

Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы «Б», которые станут известны, предположительно, в течение 24 часов", — отметил Выборнов.

Ранее СМИ сообщили, что допинг, а конкретно мельдоний, был найден у керлингиста Александра Крушельницкого . Сам спортсмен заявил, что не в курсе этого.