Журналист Бауэр: насколько надо быть сумасшедшим, чтобы принять допинг перед ОИ?

Журналист издания Around the Rings Аарон Бауэр поделился мнением о допинговом случае с российским кёрлингистом Александром Крушельницким

«Сложная ситуация, чтобы о ней говорить. Произошло много разных событий летом, я стараюсь не отвлекаться на эту тему и сфокусироваться на соревнованиях.

Допинговый конфликт, конечно же, мог смутить людей. Никто не будет говорить, что Россия мошенничала, насколько мне известно.

Здесь много разных соревнований и развлечений, на которых можно больше сосредоточиться, чем на этой истории с допингом. Насколько нужно быть сумасшедшим человеком, чтобы принять допинг перед Олимпиадой?