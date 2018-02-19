Журналист Бауэр: насколько надо быть сумасшедшим, чтобы принять допинг перед ОИ? 

Журналист издания Around the Rings Аарон Бауэр поделился мнением о допинговом случае с российским кёрлингистом Александром Крушельницким.
«Сложная ситуация, чтобы о ней говорить. Произошло много разных событий летом, я стараюсь не отвлекаться на эту тему и сфокусироваться на соревнованиях.
Допинговый конфликт, конечно же, мог смутить людей. Никто не будет говорить, что Россия мошенничала, насколько мне известно.
Здесь много разных соревнований и развлечений, на которых можно больше сосредоточиться, чем на этой истории с допингом. Насколько нужно быть сумасшедшим человеком, чтобы принять допинг перед Олимпиадой?
Я не знаю, что вы имеете ввиду под «сумасшедшим человеком», очевидно, никому не следует употреблять подобную шутку при представлении своей страны», — сказал Бауэр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.