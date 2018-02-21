Легкоатлетка Муллина получила право выступить на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме

ТАСС , 21 февраля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в соответствии с регламентом чемпионата мира в помещении выдала приглашение Ольге Муллиной (прыжки с шестом) на зимний чемпионат мира, который пройдет с 1 по 4 марта в Бирмингеме. Об этом сообщается в пресс-релизе IAAF.

Ольга Муллина имеет допуск от IAAF для выступления на международных стартах в нейтральном статусе на 2018 год, но не имеет выполненного норматива для участия в зимнем чемпионате мира. Муллина в настоящий момент находится на 18-й строчке рейтинга с прыжком на 4,55 м, который она показала в середине февраля на чемпионате России в помещении.