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Легкоатлетка Муллина получила право выступить на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме
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Легкоатлетка Муллина получила право выступить на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме 

ТАСС 21 февраля 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 21 февраля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в соответствии с регламентом чемпионата мира в помещении выдала приглашение Ольге Муллиной (прыжки с шестом) на зимний чемпионат мира, который пройдет с 1 по 4 марта в Бирмингеме. Об этом сообщается в пресс-релизе IAAF.
Ольга Муллина имеет допуск от IAAF для выступления на международных стартах в нейтральном статусе на 2018 год, но не имеет выполненного норматива для участия в зимнем чемпионате мира. Муллина в настоящий момент находится на 18-й строчке рейтинга с прыжком на 4,55 м, который она показала в середине февраля на чемпионате России в помещении.
В настоящий момент подтверждено участие в зимнем чемпионате мира в Бирмингеме в нейтральном статусе семерых российских легкоатлетов: Марии Ласицкене, Данилы Лысенко, Виктории Прокопенко, Анжелики Сидоровой, Максима Афонина, Анны Крыловой и Ольги Муллиной.
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