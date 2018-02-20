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Президент Федерации лёгкой атлетики США отправлен в административный отпуск
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Президент Федерации лёгкой атлетики США отправлен в административный отпуск 

Чемпионат.com 20 февраля 2018
Президент Федерации лёгкой атлетики США Вин Лананна отправлен в административный отпуск в связи с тем, что Минюст США начал расследование информации о коррупции при выборе места проведения чемпионата мира по лёгкой атлетике 2021 года. Исполнять обязанность главы федерации будет Майкл Конли.
«У федерации нет доказательств причастности Лананны к правонарушениям, но во избежание конфликта интересов, связанных с расследованием, совет проголосовал за то, чтобы отправить его в административный отпуск до окончания расследования Минюста по чемпионату мира—2021», — приводит слова главы совета директоров USATF Стива Миллера официальный сайт федерации.
Минюст США расследует информацию о возможном рэкете, коррупции, отмывании денег и мошенничестве при выборах Дохи в качестве столицы чемпионата мира—2019 и Юджина в качестве места проведения чемпионата мира—2021.
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