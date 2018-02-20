Ласицкене и еще три россиянина допущены на зимний ЧМ

Допуск ИААФ и выполненный норматив на зимний чемпионат мира также имеют Илья Шкуренев (десятиборье) и Александр Лесной (толкание ядра). Однако Шкуренев, получивший травму на чемпионате мира в Лондоне, в данный момент восстанавливается после травмы и пропускает зимний сезон. Лесной будет также готовиться к летнему сезону, поскольку не хоче выступать в помещении.

Выполненный норматив для участия в зимнем чемпионате мира имели еще несколько российских спортсменов, но часть из них пока не получила от ИААФ одобрения заявок.

Напомним, что из-за дисквалификации ВФЛА российские спортсмены вынуждены выступать в турнирах ИААФ под нейтральным флагом и подавать для участия индивидуальные заявки.