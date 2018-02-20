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Ласицкене и еще три россиянина допущены на зимний ЧМ
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Ласицкене и еще три россиянина допущены на зимний ЧМ 

Спорт-Экспресс 20 февраля 2018
Четыре российских легкоатлета примут участие в чемпионате мира-2018 в помещении. ИААФ завершила прием заявок 19 февраля. На турнир от России зарегистрированы Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Данил Лысенко (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки в высоту) и Виктория Прокопенко (тройной прыжок).
Допуск ИААФ и выполненный норматив на зимний чемпионат мира также имеют Илья Шкуренев (десятиборье) и Александр Лесной (толкание ядра). Однако Шкуренев, получивший травму на чемпионате мира в Лондоне, в данный момент восстанавливается после травмы и пропускает зимний сезон. Лесной будет также готовиться к летнему сезону, поскольку не хоче выступать в помещении.
Выполненный норматив для участия в зимнем чемпионате мира имели еще несколько российских спортсменов, но часть из них пока не получила от ИААФ одобрения заявок.
Напомним, что из-за дисквалификации ВФЛА российские спортсмены вынуждены выступать в турнирах ИААФ под нейтральным флагом и подавать для участия индивидуальные заявки.
В настоящий момент ИААФ рассматривает возможность участия в зимнем чемпионате мира в Бирмингеме в качестве сопровождающих лиц личных тренеров спортсменов: Геннадия Габриляна, Евгения Загорулько, Светланы Абрамовой и Андрея Климова. Также на этой неделе ВФЛА ожидает получения от ИААФ регламента участия нейтральных спортсменов в соревнованиях Всемирной легкоатлетической серии 2018 года.
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