Глава Федерации легкой атлетики США отправлен в административный отпуск

ТАСС , 20 февраля. Президент Федерации легкой атлетики США Вин Лананна отправлен в административный отпуск из-за возможного возникновения конфликта интересов в связи с расследованием, которое проводит Министерство юстиции США в отношении выборов места проведения чемпионата мира 2021 года по легкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики США.

Отмечается, что место Лананны временно займет олимпийский чемпион 1992 года в тройном прыжке Майкл Конли. Чемпионат мира по легкой атлетике 2021 года должен пройти в американском Юджине.

"У Федерации легкой атлетики США нет оснований полагать, что Лананна сделал что-то неправильно, однако, чтобы избежать возникновения конфликта интересов в связи с расследованием, правление проголосовало за то, чтобы отправить Лананну во временный административный отпуск до тех пор, пока не будет завершено расследование Министерства юстиции ", — сказал председатель правления организации Стив Миллер

В конце января стало известно, что Министерство юстиции США начало расследование фактов коррупции в Международном олимпийском комитете (МОК) и Национальном олимпийском комитете США. В частности, ведомство заинтересовали возможные махинации при выборе мест проведения чемпионатов мира 2019 и 2021 годов по легкой атлетике. Турнир 2019 года должен пройти в Дохе.