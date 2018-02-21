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ИААФ выслал приглашение на чемпионат мира легкоатлетке Муллиной
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ИААФ выслал приглашение на чемпионат мира легкоатлетке Муллиной 

Газета.Ru 21 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) выслала приглашение россиянке Ольге Муллиной на зимний чемпионат мира, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы ИААФ, прыгунья с шестом имеет допуск для выступления на международных стартах в нейтральном статусе на 2018 год, но не имеет выполненного норматива для участия в зимнем чемпионате мира.
В соответствии с регламентом ЧМ приглашение было выслано. Мировое первенство пройдет с 1 по 4 марта в Бирмингеме.
Ранее сообщалось, что ИААФ одобрил выступления под нейтральным флагом Максима Афонина и Анну Крылову.
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