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Адурис — в запасе «Атлетика» на матч со «Спартаком»
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Адурис — в запасе «Атлетика» на матч со «Спартаком» 

Чемпионат.com 22 февраля 2018
Стал известен стартовый состав «Атлетика» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы со «Спартаком».
В запасе у команды из Бильбао встречу начнёт нападающий Ариц Адурис, который в первой игре оформил дубль.
«Атлетик»: Эррерин, Лекуэ, Саборит, Ерай, Этчейта, де Маркос, Итурраспе, Рико, Рауль Гарсия, Сусаета, Уильямс.
Запасные: Аррисабалага, Нуньес, Сан-Хосе, Беньят, Кордоба, Сабин, Адурис.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Спартак». Начало встречи в 23:05 мск.
Напомним, что в первом матче «Атлетик» в Москве добился победы со счётом 3:1.
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