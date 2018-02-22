Адурис — в запасе «Атлетика» на матч со «Спартаком»

Стал известен стартовый состав «Атлетика» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы со «Спартаком» В запасе у команды из Бильбао встречу начнёт нападающий Ариц Адурис , который в первой игре оформил дубль. «Атлетик»: Эррерин, Лекуэ, Саборит, Ерай, Этчейта, де Маркос, Итурраспе, Рико, Рауль Гарсия , Сусаета, Уильямс. Запасные: Аррисабалага, Нуньес, Сан-Хосе, Беньят, Кордоба, Сабин, Адурис. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Спартак». Начало встречи в 23:05 мск. Напомним, что в первом матче «Атлетик» в Москве добился победы со счётом 3:1.