Ещё
МОК: решение о восстановлении ОКР будет принято в воскресенье
Далее:
Читайте также:
Ещё

МОК: решение о восстановлении ОКР будет принято в воскресенье 

ТАСС 24 февраля 2018
Фото: ТАСС
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) озвучит решение о восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР) в воскресенье. Об этом журналистам заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
"Исполком МОК сегодня заслушал доклад специальной комиссии. Члены исполкома обсудили доклад, который был представлен главой комиссии Николь Хевертц. МОК продолжит свою работу завтра, исполком соберется утром", — сказал Адамс.
5 декабря 2017 года МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. МОК опубликовал ряд критериев, которые ОКР должен выполнить для частичного или полного восстановления. В связи с решением МОК сборная России не была допущена до участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Российские спортсмены выступают в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.
ТАСС: последние новости
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг Российский велогонщик Киселев дисквалифицирован на четыре года за допинг Командный чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Смоленске
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение