МОК: решение о восстановлении ОКР будет принято в воскресенье

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 24 февраля. / ТАСС /. Международный олимпийский комитет (МОК) озвучит решение о восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР) в воскресенье. Об этом журналистам заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс

"Исполком МОК сегодня заслушал доклад специальной комиссии. Члены исполкома обсудили доклад, который был представлен главой комиссии Николь Хевертц . МОК продолжит свою работу завтра, исполком соберется утром", — сказал Адамс.

5 декабря 2017 года МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. МОК опубликовал ряд критериев, которые ОКР должен выполнить для частичного или полного восстановления. В связи с решением МОК сборная России не была допущена до участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Российские спортсмены выступают в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.