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Бах: российских спортсменов и в дальнейшем будут чаще других проверять на допинг
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Бах: российских спортсменов и в дальнейшем будут чаще других проверять на допинг 

ТАСС 25 февраля 2018
Фото: ТАСС
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Усиленное допинг-тестирование российских спортсменов будет продолжаться. Об этом журналистам заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
"Отстранение РУСАДА (Российского антидопингового агентства) не означает, что российские спортсмены не тестируются. Напротив, они подвергались тестированию чаще, чем любые другие, и эта тенденция продолжится. Тестирование будет проводиться в рамках международного мониторинга, при участии международных федераций", — сказал Бах.
В связи с отстранением Олимпийского комитета России на Олимпиаде-2018 российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Всего на Играх выступили 168 россиян (конькобежка Ольга Граф отказалась от участия).
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