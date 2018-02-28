Журова: теперь вопрос в восстановлении РУСАДА, тогда мы точно выйдем из тупика

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение МОК о снятии временной дисквалификации и восстановлении в правах Олимпийского комитета России.

«Мы ожидали такого решения МОК. Хорошо, что мы теперь можем говорить о следующих Олимпийских играх в Токио. Если бы нас не восстановили, то спортсмены находились бы в подвешенном состоянии. Двойные стандарты, когда мы выступаем на чемпионатах мира, но не на Олимпиаде, продолжили бы существовать. Спортсмены других стран агрессивно настроены против российских спортсменов. МОК невыгодны политические манипуляции со стороны руководства разных стран и СМИ. Это совершенно не про спорт.

Спортсмен, который не едет выступать на соревнования в Россию, не едет к нам не из-за плохой организации, а политической подоплёки. Восстановление ОКР — это подтверждение того, что те требования, которые нам предъявили перед началом Олимпийских игр, мы выполнили. Теперь вопрос в восстановлении РУСАДА, тогда мы точно выйдем из той тупиковой ситуации, в которой оказались.