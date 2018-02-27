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СМИ: Минюст США решил проверить МОК, ФИФА и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на причастность к коррупции
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СМИ: Минюст США решил проверить МОК, ФИФА и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на причастность к коррупции 

Интересант 27 февраля 2018
На причастность к коррупционным схемам будут проверены главные мировые спортивные организации такие, как Международный олимпийский комитет (МОК), Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ), Международная федерация футбола (ФИФА), а также Национальный олимпийский комитет США.
По данным американской газеты New York Times, все они попали под прицел Министерства юстиции США, которое приступило к расследованию фактов коррупции в них.
Отмечается, что внимание ведомства приковано к ИААФ, где Минюст намерен разобраться в получении права на проведение чемпионатов мира по легкой атлетике 2019 и 2021 годов в катарской Дохе и американском Юджине.
Проверяется возможное использование таких недобросовестных методов, как «рэкет, отмывание денег, мошенничество», приводит слова издания «Интерфакс».
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